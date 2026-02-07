(AUDIO) Iași: Copil de 10 ani, în stare gravă după ce a fost lovit de o mașină

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 februarie 2026, 11:23

Un copil de 10 ani se află în stare gravă după ce a fost lovit de o mașină pe bulevardul Socola din municipiul Iași. Accidentul a avut loc ieri, iar polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați prin apel la 112.

Din primele verificări, un tânăr de 28 de ani, care conducea dinspre șoseaua Bucium către Podu Roș, ar fi acroșat minorul.

Potrivit anchetatorilor, copilul traversa strada neregulamentar în momentul impactului.

Victima a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii Sfânta Maria din Iași, medicul Gabriela Ghica: A fost adus în cursul serii trecute, fiind victimă a unui accident rutier cu o stare generală extrem de gravă, post-stop cardiorespirator resuscitat de către colegii SMURD. În urma evaluării în serviciul UPU, s-a decelat un traumatism craniocerebral sever, contuzie pulmonară și abdominală, fiind instabil hemodinamic și ventilat mecanic. Pacientul a fost internat în secția ATI. În evoluție, starea generală se menține gravă, datorat leziunilor cerebrale severe, ce nu au indicație de intervenție neurochirurgicală. În acest moment, este stabil hemodinamic și ventilat mecanic.

Șoferul a fost testat cu aparatul alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului. Oamenii legii le recomandă pietonilor și conducătorilor auto să respecte regulile de circulație. (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)