(AUDIO) Iași: Cinci școli testează noile standarde naționale de evaluare

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 februarie 2026, 11:27

Cinci școli din județul Iași vor pilota, în perioada martie – mai,  noile standarde naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial. Acestea sunt Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Colegiul „Richard Wurmbrand” din Iași,  Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” din Pașcani, Școala Gimnazială Deleni și Școala Gimnazială „D.D. Pătrășcanu” din Tomești.

Unitățile de învățământ au fost selectate de Ministerul Educației și Cercetării, în urma înscrierii în program, fiind considerate reprezentative pentru structura învățământului județean și național, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Antonina Bliorț.

Antonina Bliorț: În acest moment, cele 5 unități de învățământ preuniversitar din Iași, incluse într-o listă mai mare de 75 de școli din țară, vor utiliza aceste standarde de evaluare la diverse materii, profesorii vor fi pregătiți pentru a le utiliza și în felul acesta, aceste standarde vor fi cumva calibrate pentru utilizarea lor la nivel național.

 

Aceste standarde sunt niște criterii pe baza cărora profesorii evaluează competențele elevilor și apoi le pot da note. După etapa de pilotare, standardele vor fi  puse în transparență instituțională, iar din toamnă vor fi aplicate la nivel național.

Reprezentanții Ministerului Educației subliniază că acest demers are ca obiectiv crearea unui sistem de evaluare unitar și coerent pentru elevii din ciclul primar și gimnazial din întreaga țară. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)

