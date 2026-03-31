(AUDIO) Iași: Astăzi începe înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026–2027

Publicat de Gabriela Rotaru, 31 martie 2026, 10:59

Astăzi începe înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026–2027, proces care se va desfășura în două etape, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației.

Prima etapă are loc între 31 martie și 6 mai, perioadă în care părinții pot completa cererile fie online, fie direct la unitatea de învățământ dorită. A doua etapă este programată între 25 și 29 mai și se adresează copiilor care nu au fost repartizați în prima fază. Listele finale cu elevii admiși vor fi afișate pe 16 iunie, la fiecare școală

Ana Maria Pânzaru, inspector pentru învățământ primar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași, a declarat în emisiunea Starea Educației, că înscrierea se face, în primul rând, la școala de circumscripție, în funcție de domiciliul copilului. Chiar dacă formularul poate fi completat online, părinții trebuie să se prezinte la școală pentru validarea cererii prin semnătură.

În județul Iași sunt planificate aproximativ 439 de clase pregătitoare, pentru aproape 8.000 de copii, a mai spus Ana Maria Pânzaru.

Ana Maria Pânzaru: Avem stabilite formațiuni de studiu de sine stătătoare, dar și în regim simultan, aproximativ 439 de clase pentru învățământul primar, pentru clasa pregătitoare, un număr de aproximativ 7.997 de elevi estimat pentru a se înscrie în clasa pregătitoare în septembrie 2026. Este un număr mai mare față de anul trecut, dacă e să fac o comparație cu anul școlar 2025 – 2026. În acel an au fost aproximativ 7.351 de copilași, se vede o creștere de aproximativ 500 de elevi pentru anul acesta școlar.

