(AUDIO/FOTO) Peste 90 de produse tradiționale, prezentate la un concurs național la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 28 martie 2026, 10:40

Universitatea de Științele Vieții din Iași găzduiește, astăzi, cea de a VIII-a ediție a Concursului Național de Identificare de Produse Tradiționale.

Pentru prima dată, manifestarea este organizată în parteneriat cu Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic din România.

Vor fi prezentate peste 90 de produse culinare și 5 băuturi autentice.

Prodecanul Facultății de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare din Iași, Mihaela Ivancia, organizator al evenimentului, a precizat că se dorește reintroducerea în circuitul culinar a unor rețete de familie, autentice, care, în final, pot stimula spiritul antreprenorial culinar.

De asemenea, se dorește încurajarea unei alimentații sănătoase, a mai spus Mihaela Ivancia: ”Încercăm să introducem în viața de zi cu zi niște rețete care fac deja parte din istoria nației românești. Încercăm totodată să le stimulăm copiilor curiozitatea și aplicabilitatea pentru a găti și pentru a pune în zilele noastre niște alimente pe care le mâncau cei de dinaintea lor. Încercăm să îi determinăm să caute poveștile acestor produse, nu doar să găsească o rețetă într-o carte de bucate, pe noi ne interesează mai mult decât rețeta respectivă, ne interesează și care este istoria produsului și ne mai interesează cât sunt ei de creativi să pună pe masa noastră și să ne arate produsele pe care ei le-au găsit în bucătăria bunicilor lor.”

 

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

