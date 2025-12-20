(AUDIO/FOTO) Accident grav, în această dimineață, pe DN 24, pe raza localității Cotu Morii, din județul Iași

Publicat de Andreea Drilea, 20 decembrie 2025, 11:02

Accident grav, în această dimineață, pe DN 24, pe raza localității Cotu Morii, din județul Iași, cel mai probabil pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum!

Patru persoane au ajuns la spital, după impactul violent produs între două autoturisme.

Două dintre victime au rămas încarcerate.

Locotenent colonel Laurențiu Listar, din cadrul ISU Iași: ”În urma impactului au rezultat patru victime, dintre care două încarcerate. Ajunși la fața locului, salvatorii au procedat la descarcerare persoanelor blocate, asistența victimilor și predarea acestora către echipajele medicale. În urma evaluării medicale, toate cele patru victime au fost transportate la spital. Totodată pompierii militari au asigurat măsurile specifice de prevenire a incendiilor și securizare a locului evenimentului. Inspectoratul pentru Situații de Urgență, ”Mihail Sturdza” al județului Iași, reamintește participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație și a adaptării vitezei la condițiile meteo nefavorabile pentru prevenirea accidentelor rutiere.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO ISU Iași)