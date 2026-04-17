(AUDIO) Festivalul Filmului European începe astăzi la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 17 aprilie 2026, 08:30


Cea de-a 30-a ediţie a Festivalului Filmului European începe, astăzi, la Iași, după ce ieri a fost inaugurată ediția de la Botoșani.

În capitala Moldovei, evenimentul se va desfășura la Muzeul „Vasile Pogor” până duminică inclusiv și va cuprinde o selecție de șapte filme europene.

Tema acestei ediţii aniversare este „30 de ani de cinema fără margini!”, a precizat Cătălin Olaru, director artistic și curator al festivalului: ”Vorbim de filme curajoase, de filme fără cenzură sau autocenzură, de filme care, într-o formă sau alta, merg până la capăt în încercarea de a ne face să înțelegem mai bine sau în orice caz să vedem altfel lumea în care trăim. Începem astăzi cu ”Hidden People”, un film al cărui mesaj cred că este foarte important pentru perioada pe care o traversăm acum. Atât sâmbăta cât și duminică începem ziua cu animații. Nu pot să nu recomand filmele de seară, de sâmbată și de duminicã. Un thriller franțuzesc a căruia acțiune ne imersează în lumea hipismului, în timp ce duminică, vorbind de un film necesar, aș spune, eco-thrillerul ”După noi potopul”.”

Caravana Festivalului Filmului European urmează să ajungă, anul acesta, în 13 oraşe, un veritabil record.

Până la 1 iunie, cinematografele partenere vor rula 50 de filme, într-o selecţie propusă de Institutul Cultural Român, în colaborare cu ambasadele, institutele şi centrele culturale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

