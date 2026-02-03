(AUDIO) Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, vizat de un dosar penal pentru nedenunțare

Ascultă Radio România Iași Live
3 februarie 2026, 18:00

Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, este vizat de un dosar penal pentru infracțiunea de nedenunțare, potrivit unui articol PressOne, semnat de către jurnalista Emilia Șercan.

Sesizarea din oficiu în acest caz a fost făcută pe 27 ianuarie și înaintată Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău.

Demersul a fost inițiat la o zi după publicarea unei anchete ample de către site-ul PressOne despre o agresiune sexuală comisă de către preotul Augustin Benchea asupra unei minore.

Ulterior, într-un mesaj video, Preasfinția Sa, Iosif Păuleț, episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iași, a recunoscut că au existat erori în gestionarea cazului, însă a afirmat că a acționat cu bună credință, fără a ascunde cazul și a condamnat fapta preotului Augustin Benchea, aflat în subordinea sa.

Constantin Mihai relatează:

(Radio Iași/FOTO captură Facebook Episcopia Romano-Catolică Iași)

