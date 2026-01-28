Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Dublu eveniment cultural la Colegiul Național din Iași, la 198 de ani de existență

Publicat de Andreea Drilea, 28 ianuarie 2026, 06:30


Astăzi are loc, la Colegiul Național din Iași, un dublu eveniment cultural, inclus în manifestările dedicate zilelor școlii, instituție care a împlinit recent 198 de ani de existență.

În Sala de festivități, începând cu ora 12:30, va fi lansat un nou număr al revistei colegiului, ”Spre lumină”, publicație cu tradiție de peste un secol și care apare în format tipărit o dată pe an.

Revista reunește articole, creații literare și reflecții ale elevilor, inspirate din experiențele culturale și educaționale trăite pe parcursul anului, a declarat Lavinia Ungureanu, profesoara de limba română, coordonatoarea publicației Spre Lumină: ”E o continuitate foarte frumoasă a unei tradiții culturale, apropierii de literatură și artă în general, și nu numai, pentru că revista e oglinda diversă a activităților care se întâmplă în Colegiul Național, atât proiecte europene cât și întâlniri de toate tipurile artistice, științifice, experiențe ale elevilor de voluntariat, care pornesc din școală și continuă dincolo de zona școlii, aspecte care țin de interesele lor creative în zona poeziei, a prozei, a eseului, întâlnirile cu personalități în diverse contexte culturale, toate acestea ajung în paginile revistei.”

Tot astăzi are loc și întâlnirea cu actrița și poeta Ada Lupu, prilejuită de prezentarea volumului său de poezie „colțul liniștit al pernei”, a mai spus Lavinia Ungureanu: ”Am ales o întâlnire cu poezia, volumul Adei Lupu, actrița Teatrului Național Iași. E o carte care ne duce, începând din copilărie, trecându-ne prin adolescență până la maturitate, printr-o galerie de imagini cu care ne vine foarte ușor să ne identificăm indiferent de vârstă. Și un moment de sensibilitate, bineînțeles, care ne îndeamnă să ne dezvăluim emoțiile într-un asemenea moment special.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO Colegiul Național Iași)

