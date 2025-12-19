(AUDIO) Două proiecte europene pentru digitalizarea patrimoniului cultural al României

Publicat de Andreea Drilea, 19 decembrie 2025, 11:57

Ministerul Culturii a lansat două proiecte cu finanțare europeană care fac referiri la digitalizarea patrimoniului cultural al României și la prezentarea sproiectelor în derulare lansate de Ministerul Culturii.

Afirmația a fost făcută la Iași de Bogdan Trîmbaciu, director de management al proiectelor din cadrul Minsiterului Culturii cu ocazia lansării la Palatul Culturii a două aplicații digitale destinate publicului larg.

Bogdan Trîmbaciu ne-a declarant că primul proiect se intitulează ”ePatrimoniu” și are o valoare de 25 de milioane de euro, iar cel de-al doilea se numește ”eMonumente” și are o valoare de 20 de milioane de euro.

Bogdan Trâmbaciu a mai precizat la Iași că în cadrul primului proiect va fi posibilă realizarea unei hărți digitale a patrimoniului cultural al României care va putea fi accesată de orice cetățean: ”Orice investiție se dorește să se facă la ora actuală în România și nu neapărat de patrimoniu, și o autostradă are nevoie la un moment dat de avize de la Ministerul Culturii sau de la Comisiile Naționale și Zonale pentru că se descoperă anumite zone arheologice. Ei bine, toate aceste procese vor fi mai ușoare și vor fi digitalizate, totul se va întâmpla online, de către fiecare de acasă va putea să urce, să încarce documentele, să urmărească cum se obțin avizele, să primească avizul tot online, să descarce, să se ducă, să meargă mai departe. Deci este o platformă a viitorului, este o platformă pe care, când o vom avea finalizată va duce inclusiv la reducere de costuri în zona culturală și în zona birocrației de sub activitățile culturale, pentru că prin ghiseul.ro, identificându-se prin RO.AD și toate vor fi interconectate, să poată să obțină singur avizele, fără să mai plătească multe taxe către mulți intermediari.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)