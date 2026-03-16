(AUDIO) Ana Blandiana: „Țara noastră are nevoie de legi drepte pentru a funcționa corect”

(AUDIO) Ana Blandiana: „Țara noastră are nevoie de legi drepte pentru a funcționa corect”

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 17:07 / actualizat: 16 martie 2026, 18:16

În prelegerea ținută astăzi la Iași cu ocazia primirii titlului de Doctor Honoris Causa al Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, scriitoarea Ana Blandiana a declarat că, în principal, problema țării noastre este că aceasta trebuie să beneficieze de legi drepte, astfel încât țara să poată funcționa singură și legile să nu fie interpretate.

Ea a mai spus că în România corupția nu trebuie protejată ci trebuie combătută.

Ana Blandiana: Vreau să vă spun în primul rând că nu lupt pentru democrație. Democrație avem, problema este că democrația fără statul de drept nu folosește la nimic. Democrația care n-a reușit să introducă și să instaureze un stat de drept puternic cu legi puternice și care să funcționeze, este o societate în care doar numărul celor care votează contează și în ultima instanță este un vot în care inteligența decide.

Referindu-se la ultimele evoluții din spațiul geo politic internațional, Ana Blandiana a mai adăugat că valorile democratice trebuie apărate deoarece riscăm o întoarcere în trecut.

Reamintim că mâine,  în Aula Magna „Mihai Eminescu” a UAIC, Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române, va susține conferința „Poezie și proză sau despre ce se vede în oglindă”. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

