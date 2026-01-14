Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a lansat, săptămâna aceasta, o analiză privind coșul minim al studentului

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 ianuarie 2026, 12:23

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a lansat, săptămâna aceasta, o analiză privind coșul minim al studentului, în contextul măsurilor de austeritate.

Documentul arată că un student are nevoie de peste 2.000 de lei lunar minimum pentru a se putea menține la studii.

Sergiu Covaci, președintele ANOSR, a declarat, pentru postul nostru de radio, că suma aceasta depășește cu mult sprinjinul oferit de stat studenților vulnerabili.

Sergiu Covaci: Pentru a contura această sumă, am luat în calcul o serie de categorii de cheltuieli: cheltuielile pentru masă, pentru cazare, cele pentru materiale de studiu, pentru transport, îmbrăcăminte, încălțăminte, dar și cele pentru igienă și uz casnic. Această sumă, sigur, depășește valoarea de 2.000 de lei, în contextul în care bursa socială în România, astăzi, este de 925 de lei, deci mai puțin de jumătate, și sigur, pe fondul unor tăieri masive în ceea ce privește fondul de burse, dar și facilitatea la transport adoptate în cursul anului 2025.

Reamintim că în anul 2025, fondul de burse a fost redus cu aproximativ 52%, iar facilitățile de transport feroviar au fost limitate la o singură rută.

Reprezentanții studenților avertizează că subfinanțarea educației afectează accesul echitabil la învățământul superior. Aceștia cer Guvernului alocarea a 15% din bugetul general pentru Educație și Cercetare. De asemenea, solicită eliminarea măsurilor care au redus bursele și facilitățile de transport pentru studenți, a mai spus președintele ANOSR, Sergiu Covaci.

Sergiu Covaci: Solicitările noastre continuă cu abrogarea articolelor din Ordonanța de Urgență 156 pe 2024, care a limitat transportul studenților, dar și măsurile Legii numărul 141 din 2025, care fac referire la Fondul de Burse și Protecție Socială, cele care fac referire la reducerea acestuia, la acordarea acestuia doar pe 9 luni, dar și la excluderea studenților de la taxă, de la burse.

 

(Radio Iași/Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativa)

