(AUDIO) A7 până la Suceava: tronsonul final Suceava–Siret va fi drum expres

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2025, 12:48

Autostrada Moldovei, A7, va avea ca punct final proximitatea municipiului Suceava, iar restul traseului, de la Suceava la Siret, ar urma să fie construit ca drum expres.

Modificarea a fost confirmată pentru Radio Iași de către purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

El a menționat că schimbarea a fost posibilă ca urmare a derulării studiului de fezabilitate, iar măsura s-a impus pe fondul constrângerilor financiare: ”Încă de la început, acest drum de mare viteză Suceava-Siret era împărtit în două tronsoane. Un tronson de aproximativ 25 de kilometri la profil de autostradă și celălalt tronson până în frontiera de la Siret, frontiera cu Ucraina, la profil de drum expres. Practic, acum s-a uniformizat acest profil. Întregul drum Suceava-Siret va fi construit la profil de drum expres și ca urmare a restricțiilor bugetare. S-a luat această decizie, având în vedere totuși că este un sector scurt, 56 de kilometri, pe drumul expres viteza limită este de 120 de kilometri la oră. Practic, acest drum de la Suceava la Siret s-ar face într-un timp de 30 de minute, maximum.”

Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a subliniat că noua structură a proietului A7 va fi comunicată Comisiei Europene. Deocamdată, nu mai există și alte proiecte care să sufere modificări.

Alin Șerbănescu a vorbit și despre noul calcul financiar al porțiunii Suceava la Siret: ”Avem o valoare estimată deocamdată, numai pentru o execuție de 2,2 miliarde de lei, dar abia după ce vom avea studiul de fezabilitate finalizat și de indicatorii tehnico-economici aprobați, atunci vom ști clar ce sumă alocăm acestui proiect.”

La finalul acestei luni, Comisia Europeană va comunica lista de proiecte ce ar urma să fie finanțate prin mecanismul de apărare SAFE.

Tronsoanele autostrăzilor A7 Pașcani – Suceava – Siret și A8 Pașcani – Iași – Ungheni se află pe lista proiectelor propuse de către țara noastră.

(Radio Iaşi/Lucian Bălănuță/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)