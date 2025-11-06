(AUDIO) 58 de școli din județul Iași vor utiliza, de luna aceasta, programul ”Mate Remedial”

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2025, 07:15

58 de școli din județul Iași vor utiliza, de luna aceasta, programul ”Mate Remedial”, lansat de Ministerul Educației în parteneriat cu Banca Mondială.

Proiectul pilot este dedicat elevilor și profesorilor de gimnaziu și are ca scop reducerea decalajelor de învățare la matematică, îmbunătățirea rezultatelor la Evaluarea Națională și sprijinirea cadrelor didactice prin resurse digitale moderne și formare profesională.

Inspectoratul Școlar Județean Iași a coordonat procesul de înscriere, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, Ines Crețu inspector pentru disciplina matematică.

Ines Crețu: S-au putut înscrie toate școlile care au dorit, în special cele din PNRAS, dar nu exclusiv. Toate școlelele care au considerat că au nevoie de o resursă digitală gratuită, pusă la dispoziție de Ministerul Educației în colaborare cu Banca Mondială, au putut face acest lucru. În județul Iași există 58 de școli deja înscrise, majoritatea din mediul rural, dar și din cel urban, din Iași, din Târgul Frumos.

Ines Crețu a mai declarat că 144 de profesori din județ vor beneficia de pachetul digital oferit gratuit, care include fișe teoretice, materiale video, teste și ghiduri de aplicare.

Ines Crețu: Există un modul de activități remediale pentru elevi, constă în 45 de ore și 10 unități de învățare și, de asemenea, un modul pentru profesori, format din 20 de ore, au acces la modul de pedagogie, AI, tehnologii digitale. În concret, acest program practic pune la dispoziție un container digital. Acest container digital poate fi accesat și offline, este pus la dispoziția școlii și cuprinde diverse resurse.

De săptămâna viitoare, școlile vor primi acces la platforma ”Mate Remedial” printr-un link dedicat, care va permite utilizarea containerului digital de resurse. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)