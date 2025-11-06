Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) 58 de școli din județul Iași vor utiliza, de luna aceasta, programul ”Mate Remedial”

(AUDIO) 58 de școli din județul Iași vor utiliza, de luna aceasta, programul ”Mate Remedial”

(AUDIO) 58 de școli din județul Iași vor utiliza, de luna aceasta, programul ”Mate Remedial”

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2025, 07:15

58 de școli din județul Iași vor utiliza, de luna aceasta, programul ”Mate Remedial”, lansat de Ministerul Educației în parteneriat cu Banca Mondială.

Proiectul pilot este dedicat elevilor și profesorilor de gimnaziu și are ca scop reducerea decalajelor de învățare la matematică, îmbunătățirea rezultatelor la Evaluarea Națională și sprijinirea cadrelor didactice prin resurse digitale moderne și formare profesională.

Inspectoratul Școlar Județean Iași a coordonat procesul de înscriere, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, Ines Crețu inspector pentru disciplina matematică.

Ines Crețu: S-au putut înscrie toate școlile care au dorit, în special cele din PNRAS, dar nu exclusiv. Toate școlelele care au considerat că au nevoie de o resursă digitală gratuită, pusă la dispoziție de Ministerul Educației în colaborare cu Banca Mondială, au putut face acest lucru. În județul Iași există 58 de școli deja înscrise, majoritatea din mediul rural, dar și din cel urban, din Iași, din Târgul Frumos.

Ines Crețu a mai declarat că 144 de profesori din județ vor beneficia de pachetul digital oferit gratuit, care include fișe teoretice, materiale video, teste și ghiduri de aplicare.

Ines Crețu: Există un modul de activități remediale pentru elevi, constă în 45 de ore și 10 unități de învățare și, de asemenea, un modul pentru profesori, format din 20 de ore, au acces la modul de pedagogie, AI, tehnologii digitale. În concret, acest program practic pune la dispoziție un container digital. Acest container digital poate fi accesat și offline, este pus la dispoziția școlii și cuprinde diverse resurse.

De săptămâna viitoare, școlile vor primi acces la platforma ”Mate Remedial” printr-un link dedicat, care va permite utilizarea containerului digital de resurse. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Filmul „Mirese”, în regia lui Pantelis Voulgaris, proiectat pentru publicul ieşean
Prim plan joi, 6 noiembrie 2025, 06:15

Filmul „Mirese”, în regia lui Pantelis Voulgaris, proiectat pentru publicul ieşean

Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a municipiului Iaşi vă invită să participaţi la proiecţia filmului artistic „Mirese” în regia lui...

Filmul „Mirese”, în regia lui Pantelis Voulgaris, proiectat pentru publicul ieşean
Procurorii anticorupţie fac peste 20 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara şi Timişoara
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 12:25

Procurorii anticorupţie fac peste 20 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara şi Timişoara

Procurorii anticorupţie fac peste 20 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara şi Timişoara....

Procurorii anticorupţie fac peste 20 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara şi Timişoara
Fotbal: Fostul antrenor Emeric Ienei a decedat la vârsta de 88 de ani
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 12:23

Fotbal: Fostul antrenor Emeric Ienei a decedat la vârsta de 88 de ani

Fostul antrenor Emeric Ienei, cel de numele căruia se leagă succesul echipei de fotbal Steaua Bucureşti în Cupa Campionilor Europeni din 1986, a...

Fotbal: Fostul antrenor Emeric Ienei a decedat la vârsta de 88 de ani
Botoşani: Intervenţie a pompierilor după ce o conductă de gaze a fost spartă în timpul lucrărilor la sistemul de canalizare
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 12:09

Botoşani: Intervenţie a pompierilor după ce o conductă de gaze a fost spartă în timpul lucrărilor la sistemul de canalizare

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani au fost solicitaţi, miercuri, să intervină pe strada Împărat...

Botoşani: Intervenţie a pompierilor după ce o conductă de gaze a fost spartă în timpul lucrărilor la sistemul de canalizare
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 10:56

CCR analizează astăzi modificările la sistemul de plată al pensiilor private

Judecătorii de la Curtea Constituţională au termen miercuri, 5 noiembrie, pentru sesizările depuse separat de Înalta Curte de Casaţie şi...

CCR analizează astăzi modificările la sistemul de plată al pensiilor private
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 09:38

(AUDIO) Botoșani: Centrul Social pentru persoane vârstnice „Gabriela Rădoiaș” din Vlădeni a fost închis

Centrul Social pentru persoane vârstnice „Gabriela Rădoiaș” din Vlădeni,  Botoșani, a fost închis de autoritățile județene. Decizia a...

(AUDIO) Botoșani: Centrul Social pentru persoane vârstnice „Gabriela Rădoiaș” din Vlădeni a fost închis
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 08:49

Avanpremiera filmului „Cravata Galbenă” a avut loc la Cinema City din Iași

Avanpremiera filmului „Cravata Galbenă” a avut loc la Cinema City din Iași. Pelicula transpune povestea de viață a dirijorului și...

Avanpremiera filmului „Cravata Galbenă” a avut loc la Cinema City din Iași
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 07:23

Secretarul general NATO vine în România

Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi astăzi, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa...

Secretarul general NATO vine în România