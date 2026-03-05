Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) 157 de profesori din județul Iași sunt nevoiți să își completeze norma didactică, iar 44 intră în restrângere de activitate în anul școlar următor

(AUDIO) 157 de profesori din județul Iași sunt nevoiți să își completeze norma didactică, iar 44 intră în restrângere de activitate în anul școlar următor

(AUDIO) 157 de profesori din județul Iași sunt nevoiți să își completeze norma didactică, iar 44 intră în restrângere de activitate în anul școlar următor
Foto: dav

Publicat de Andreea Drilea, 5 martie 2026, 09:35

157 de profesori din județul Iași vor fi nevoiți să își completeze norma didactică, iar 44 vor intra în restrângere de activitate. Inspectoratul Școlar Județean Iași a publicat numărul de posturi în conformitate cu prevederile din calendarul de mobilitate a personalului didactic.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Iași, Antonina Bliorț, a declarat că principala cauză o reprezintă scăderea numărului de elevi, iar situația este influențată și de modificările legislative adoptate vara trecută, care prevăd un număr mai mare de elevi într-o clasă sau creșterea normei didactice de predare: ”Această generație de elevi, care finalizează acum clasa a VIII-a, este mai mică decât generația anterioară, vor fi aproximativ 35 de clase mai puțin decât au fost propuse în planul de școlarizare în anul școlar anterior. Un alt motiv al acestei restrângeri, desigur, este și modificarea legislativă care prevede că numărul de elevi din clasă este mai mare și apoi acele reorganizări ale colectivelor de elevi care au fost impuse prin legislație și care s-au realizat în luna august a anului anterior. Desigur și creșterea normei didactice.”

Profesorii care trebuie să își completeze norma sau intră în restrângere de activitate sunt titulari, urmând să își continue activitatea și în anul școlar viitor, a mai declarat Antonina Bliorț: ”Ei sunt titulari, prin urmare intră în această perioadă a calendarului de mobilitate într-un proces de completare de normă, așadar vor primi ore într-o altă unitate de învățământ sau restrângere de activitate, asta înseamnă că norma de bază va fi în anul școlar următor într-o altă unitate de învățământ, dar ei au prioritate în această etapă și pe baza unei evaluări își vor completa norma sau vor avea un alt post în altă unitate de învățământ.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Autostrada Braşov-Bacău are Certificat de Urbanism; după realizarea studiului de fezabilitate şi exproprieri urmează Autorizaţia de Construire
Prim plan joi, 5 martie 2026, 09:17

Autostrada Braşov-Bacău are Certificat de Urbanism; după realizarea studiului de fezabilitate şi exproprieri urmează Autorizaţia de Construire

Autostrada Braşov-Bacău are Certificat de Urbanism, Consiliul Judeţean Braşov anunţând, joi, că documentul care stabileşte traseul A 3 în...

Autostrada Braşov-Bacău are Certificat de Urbanism; după realizarea studiului de fezabilitate şi exproprieri urmează Autorizaţia de Construire
Referendumul pentru greva generală din sistemul de educaţie în aprilie
Prim plan joi, 5 martie 2026, 06:29

Referendumul pentru greva generală din sistemul de educaţie în aprilie

În luna aprilie ar putea fi declanşat referendumul pentru greva generală din sistemul de educaţie. 77% dintre profesorii care au răspuns în...

Referendumul pentru greva generală din sistemul de educaţie în aprilie
Autoritățile din Onești au lansat programul „Oraș european al sportului și Anul Nadia Comăneci”.
Prim plan joi, 5 martie 2026, 06:25

Autoritățile din Onești au lansat programul „Oraș european al sportului și Anul Nadia Comăneci”.

Primăria și cluburile sportive din Onești au pregătit un calendar amplu de evenimente și au demarat lucrări de modernizare a principalelor baze...

Autoritățile din Onești au lansat programul „Oraș european al sportului și Anul Nadia Comăneci”.
Ministrul Energiei: Prețurile la gaze și carburanți vor rămâne controlate
Prim plan joi, 5 martie 2026, 06:23

Ministrul Energiei: Prețurile la gaze și carburanți vor rămâne controlate

România are suficiente rezerve de carburanţi pentru a face faţă oricărei crize majore de aprovizionare, spune la Radio România Actualităţi...

Ministrul Energiei: Prețurile la gaze și carburanți vor rămâne controlate
Prim plan miercuri, 4 martie 2026, 19:20

Elevul din Botoșani mort la ora de sport suferea de o afecțiune cardiacă gravă nedepistată

UPDATE – Elevul de 14 ani din Ipotești, județul Botoșani, care a murit la ora de sport sub privirile colegilor, suferea de stenoză aortică...

Elevul din Botoșani mort la ora de sport suferea de o afecțiune cardiacă gravă nedepistată
Prim plan miercuri, 4 martie 2026, 18:15

Ilie Bolojan: Proiectul de buget a fost finalizat

UPDATE – Proiectul de buget a fost finalizat, toate capitolele au fost închise în ședința coaliției de miercuri, iar la mijlocul...

Ilie Bolojan: Proiectul de buget a fost finalizat
Prim plan miercuri, 4 martie 2026, 11:26

Conflict în Orientul Mijlociu: Guvernul R.Moldova instituie stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile

Executivul Republicii Moldova a declarat stare de alertă la nivel naţional în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu...

Conflict în Orientul Mijlociu: Guvernul R.Moldova instituie stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile
Prim plan miercuri, 4 martie 2026, 10:36

(AUDIO) Iași: World Vision România preia ProRuralis și duce mai departe 25 de ani de sprijin pentru copiii cu rezultate școlare foarte bune din mediul rural

World Vision România a preluat proiectul Pro Ruralis, un demers cu tradiție în comunitatea ieșeană, care de 25 de ani sprijină copiii din...

(AUDIO) Iași: World Vision România preia ProRuralis și duce mai departe 25 de ani de sprijin pentru copiii cu rezultate școlare foarte bune din mediul rural