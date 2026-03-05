(AUDIO) 157 de profesori din județul Iași sunt nevoiți să își completeze norma didactică, iar 44 intră în restrângere de activitate în anul școlar următor

Publicat de Andreea Drilea, 5 martie 2026, 09:35

157 de profesori din județul Iași vor fi nevoiți să își completeze norma didactică, iar 44 vor intra în restrângere de activitate. Inspectoratul Școlar Județean Iași a publicat numărul de posturi în conformitate cu prevederile din calendarul de mobilitate a personalului didactic.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Iași, Antonina Bliorț, a declarat că principala cauză o reprezintă scăderea numărului de elevi, iar situația este influențată și de modificările legislative adoptate vara trecută, care prevăd un număr mai mare de elevi într-o clasă sau creșterea normei didactice de predare: ”Această generație de elevi, care finalizează acum clasa a VIII-a, este mai mică decât generația anterioară, vor fi aproximativ 35 de clase mai puțin decât au fost propuse în planul de școlarizare în anul școlar anterior. Un alt motiv al acestei restrângeri, desigur, este și modificarea legislativă care prevede că numărul de elevi din clasă este mai mare și apoi acele reorganizări ale colectivelor de elevi care au fost impuse prin legislație și care s-au realizat în luna august a anului anterior. Desigur și creșterea normei didactice.”

Profesorii care trebuie să își completeze norma sau intră în restrângere de activitate sunt titulari, urmând să își continue activitatea și în anul școlar viitor, a mai declarat Antonina Bliorț: ”Ei sunt titulari, prin urmare intră în această perioadă a calendarului de mobilitate într-un proces de completare de normă, așadar vor primi ore într-o altă unitate de învățământ sau restrângere de activitate, asta înseamnă că norma de bază va fi în anul școlar următor într-o altă unitate de învățământ, dar ei au prioritate în această etapă și pe baza unei evaluări își vor completa norma sau vor avea un alt post în altă unitate de învățământ.”

