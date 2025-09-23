Atenţionare de călătorie MAE: Italia – grevă în sectorul transportului aerian şi pericol de inundaţii

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 septembrie 2025, 20:13

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană că la data de 26 septembrie, începând cu ora 00:00, la nivel naţional, va fi organizată o grevă de 24 de ore a transportului aerian.

În acest context, sunt posibile perturbări majore privind circulaţia aeriană, cu eventuale anulări de ultim moment sau întârzieri ale zborurilor, indiferent de rută.

Sunt asigurate zborurile naţionale către insulele din Italia, respectiv cele intercontinentale deja programate.

De asemenea, în intervalele orare 07:00-10:00 şi 18:00-21:00, zborurile ar trebui să fie operate conform programărilor.

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice periodic site-urile web oficiale ale aeroporturilor, precum şi cele ale companiilor aeriene, pentru a se informa din timp cu privire la orice întârzieri, anulări sau modificări ale zborurilor.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Republica Italiană: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune:

* Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935

* Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444

* Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171

* Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134

* Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688

* Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299

* Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web scioperi.mit.gov.it, roma.mae.ro, cgroma.mae.ro, www.mae.ro.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că Departamentul Regional de Protecţie Civilă a emis o alertă de cod portocaliu pentru data de 23 septembrie, fiind prevăzute ploi torenţiale şi pericol de inundaţii, în special în localităţile din nordul ţării (Milano, Bergamo, Como, Lecco, Varese).

Este recomandată consultarea paginii de Internet a Departamentului Protecţiei Civile italiene, www.protezionecivile.gov.it, pentru obţinerea informaţiilor actualizate în timp real.

În acest caz, cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Milano: +39 0240098207, +39 0240074018, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al consulatului: +39 3661081444.

MAE recomandă consultarea paginilor web milano.mae.ro şi www.mae.ro. (Rador/ FOTO Elena Postelnicu/arhivă)