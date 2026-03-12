Atacuri iraniene raportate în Irak, Bahrain şi Oman

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 martie 2026, 10:10

Atacurile iraniene continue au provocat incendii în regiune.

Două petroliere au fost cuprinse de flăcări în apropierea portului Basra din sudul Irakului, forţând oprirea operaţiunilor în terminalele petroliere ale ţării.

Majoritatea membrilor echipajelor au fost salvaţi, însă unul a murit.

În Bahrain, un incendiu major a izbucnit după ce Iranul a vizat rezervoare de petrol şi combustibil din apropierea aeroportului internaţional. Fumul este atât de dens încât autorităţile îi îndeamnă pe oameni să îşi ţină ferestrele închise.

În Oman, echipele de pompieri încă lucrează pentru a stinge un incendiu la rezervoare de combustibil provocat de lovitura de ieri asupra portului Salalah.

Separat, Oman a ordonat evacuarea navelor din terminalul său de export de petrol ca măsură de precauţie. Este clar că Iranul intenţionează să impună un şoc economic prelungit.

Gărzile Revoluţionare au avertizat, de asemenea, că instituţiile financiare occidentale sunt acum o ţintă legitimă, după o lovitură asupra unei bănci iraniene.

Băncile internaţionale îşi închid birourile din Golf – HSBC în Qatar, Citi şi Standard Chartered în Dubai – cerând angajaţilor să rămână acasă. (Rador/ FOTO imagine generata de AI)