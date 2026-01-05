Astăzi se reunește comandamentul energetic de iarnă

Publicat de Andreea Drilea, 5 ianuarie 2026, 08:43

Comandamentul energetic de iarnă se reuneşte din nou astăzi pentru a evalua toate intervenţiile realizate şi urgenţele care mai există în urma ninsorilor abundente din ultimele zile şi a vântului puternic.

În continuare, nu au curent electric peste 17.000 de gospodării din totalul celor 95.000 câte erau iniţial, informează Ministerul Energiei.

Echipele operatorilor intervin pe teren, dar ploaia îngheţată anunţată pentru următoarele ore poate îngreuna intervenţiile la mare înălţime.

Potrivit instituţiei citate, cele mai afectate judeţe au fost Alba, Mureş şi Sibiu. În aceste zone numeroşi copaci au căzut peste reţelele electrice şi au provocat avarii la conductoare şi izolatoare, generând întreruperi temporare ale curentului electric.

Amintim că până mâine mai sunt în vigoare două atenţionări cod galben, respectiv portocaliu, de ninsori şi vânt puternic. Meteorologii precizează însă că, până vineri, temporar, vor fi precipitaţii în toate regiunile, iar local, cantităţile de apă vor fi însemnate.

