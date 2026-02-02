Ascultă Radio România Iași Live
Astăzi începe prima sesiune parlamentară din acest an

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 februarie 2026, 07:02

Astăzi începe prima sesiune parlamentară din acest an.

Conducerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor vor avea şedinţe separate, în care fiecare grup parlamentar va depune propunerile pentru funcţiile de vicepreşedinţi, secretari şi chestori, iar nominalizările vor fi supuse aprobării plenului din cele două Camere.

Ulterior, Birourile Permanente în noua formulă vor stabili calendarul activităţilor pentru următoarele zile. Între priorităţile aflate pe agenda Parlamentului se numără proiectele privind reforma din administraţie, propusă de premierul Ilie Bolojan, şi măsurile de stimulare a economiei, iniţiate de PSD.

Din partea opoziţiei se anunţă depunerea unei moţiuni cenzură, dacă premierul îşi va asuma răspunderea pe cel de-al treilea pachet de reforme, precum şi a mai multor moţiuni simple împotriva miniştilor de la Externe, Apărare şi Educaţie.

În această sesiune, Senatul şi Camera Deputaţilor se vor exprima prin vot asupra legii bugetului de stat pentru 2026, document aflat pe masa de lucru a Guvernului, dar şi pentru numirea şefilor de la SRI şi SIE.(Rador/ FOTO cdep.ro)

