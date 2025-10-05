Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Astăzi este marcată Ziua Internaţională a Educaţiei

Astăzi este marcată Ziua Internaţională a Educaţiei

Astăzi este marcată Ziua Internaţională a Educaţiei

Publicat de Andreea Drilea, 5 octombrie 2025, 08:47

Ziua Internaţională a Educaţiei este marcată astăzi în întreaga lume în semn de apreciere pentru cadrele didactice.

Este celebrată încă din 1994, zi stabilită de UNESCO.

În România, în aceeaşi zi este sărbătorită şi Ziua Profesorului, diferită faţă de cea a Învăţătorului, care este celebrată pe 5 iunie.

Reporterul Felicia Mocanu are detalii despre semnificaţia zilei de 5 octombrie: Un scop important al Zilei Educaţiei este acela de a atrage atenţia asupra dreptului universal la educaţie, deoarece reprezintă o valoare fundamentală că trebuie să fie accesibilă tuturor, indiferent de statut social sau economic. În 2016, când s-au împlinit 50 de ani de la adoptarea recomandării privind statutul profesorului, Ziua Mondială a Educaţiei s-a sărbătorit pentru prima dată în cadrul unei agende mondiale, Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Adoptată de ONU în septembrie 2015, aceasta garantează o educaţie de calitate şi sublinează că, pentru atingerea acestui obiectiv, este nevoie nu doar de creşterea substanţială a numărului de cadre didactice calificate, ci şi de motivarea acestora, prin valorificarea muncii lor. Se estimează că până în 2030 vor fi necesare 3,2 milioane de cadre didactice suplimentare pentru a asigura învăţământul primar şi încă 5,1 milioane de profesori pentru asigurarea învăţământului gimnazial.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Zidul antidrone „ar putea fi operațional în câteva luni”
Internaţional vineri, 3 octombrie 2025, 05:56

Zidul antidrone „ar putea fi operațional în câteva luni”

Rusia duce un război hibrid cu Europa, iar din acesta nu lipsesc dronele care încalcă frecvent spațiul suveran al statelor membre. La summit-ul...

Zidul antidrone „ar putea fi operațional în câteva luni”
Parlamentul European va avea o dezbatere cu privire la încălcările repetate ale spaţiului aerian al României şi european de către dronele ruseşti
Internaţional joi, 2 octombrie 2025, 11:38

Parlamentul European va avea o dezbatere cu privire la încălcările repetate ale spaţiului aerian al României şi european de către dronele ruseşti

Agenda sesiunii plenare a Parlamentului European de săptămâna viitoare va include o dezbatere urmată de o rezoluţie cu privire la încălcările...

Parlamentul European va avea o dezbatere cu privire la încălcările repetate ale spaţiului aerian al României şi european de către dronele ruseşti
Sindicatele franceze ies din nou în stradă pentru a menţine presiunea asupra Guvernului să nu impună măsuri de austeritate împotriva salariaţilor
Internaţional joi, 2 octombrie 2025, 10:41

Sindicatele franceze ies din nou în stradă pentru a menţine presiunea asupra Guvernului să nu impună măsuri de austeritate împotriva salariaţilor

Sindicatele franceze ies astăzi din nou în stradă pentru a menţine presiunea asupra guvernului să nu impună măsuri de austeritate împotriva...

Sindicatele franceze ies din nou în stradă pentru a menţine presiunea asupra Guvernului să nu impună măsuri de austeritate împotriva salariaţilor
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea Comunităţii Politice Europene
Internaţional joi, 2 octombrie 2025, 10:37

Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea Comunităţii Politice Europene

Preşedintele Nicuşor Dan participă la Copenhaga, în Danemarca, la cea de-a 7-a reuniune a Comunităţii Politice Europene. Cei 47 de lideri de...

Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea Comunităţii Politice Europene
Internaţional joi, 2 octombrie 2025, 08:52

Comitetul Internațional al Crucii Roșii a anunțat că și-a suspendat activitatea în orașul Gaza

Comitetul Internațional al Crucii Roșii a anunțat că și-a suspendat activitatea în orașul Gaza, din cauza intensificării operațiunilor...

Comitetul Internațional al Crucii Roșii a anunțat că și-a suspendat activitatea în orașul Gaza
Internaţional luni, 29 septembrie 2025, 08:25

Parlamentare Republica Moldova/Pro-europenii de la PAS au obţinut peste 50% din voturi, iar socialiştii sub 25%

UPDATE ora 8:25 – Pro-europenii de la Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) au obţinut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare...

Parlamentare Republica Moldova/Pro-europenii de la PAS au obţinut peste 50% din voturi, iar socialiştii sub 25%
Internaţional duminică, 28 septembrie 2025, 11:35

Parlamentare Republica Moldova: Secţiile de votare sunt deschise şi alegătorii sunt aşteptaţi la urne până la ora 21:00

UPDATE ora 17:30 – Până în prezent, nu există niciun risc care să perturbe procesul electoral pentru alegerile parlamentare din Republica...

Parlamentare Republica Moldova: Secţiile de votare sunt deschise şi alegătorii sunt aşteptaţi la urne până la ora 21:00
Internaţional duminică, 28 septembrie 2025, 10:58

Parlamentare Republica Moldova/Maia Sandu avertizează: Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei

Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei şi a unor state ale Uniunii Europene, a...

Parlamentare Republica Moldova/Maia Sandu avertizează: Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să o poată folosi împotriva Ucrainei