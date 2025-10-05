Astăzi este marcată Ziua Internaţională a Educaţiei

Publicat de Andreea Drilea, 5 octombrie 2025, 08:47

Ziua Internaţională a Educaţiei este marcată astăzi în întreaga lume în semn de apreciere pentru cadrele didactice.

Este celebrată încă din 1994, zi stabilită de UNESCO.

În România, în aceeaşi zi este sărbătorită şi Ziua Profesorului, diferită faţă de cea a Învăţătorului, care este celebrată pe 5 iunie.

Reporterul Felicia Mocanu are detalii despre semnificaţia zilei de 5 octombrie: Un scop important al Zilei Educaţiei este acela de a atrage atenţia asupra dreptului universal la educaţie, deoarece reprezintă o valoare fundamentală că trebuie să fie accesibilă tuturor, indiferent de statut social sau economic. În 2016, când s-au împlinit 50 de ani de la adoptarea recomandării privind statutul profesorului, Ziua Mondială a Educaţiei s-a sărbătorit pentru prima dată în cadrul unei agende mondiale, Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Adoptată de ONU în septembrie 2015, aceasta garantează o educaţie de calitate şi sublinează că, pentru atingerea acestui obiectiv, este nevoie nu doar de creşterea substanţială a numărului de cadre didactice calificate, ci şi de motivarea acestora, prin valorificarea muncii lor. Se estimează că până în 2030 vor fi necesare 3,2 milioane de cadre didactice suplimentare pentru a asigura învăţământul primar şi încă 5,1 milioane de profesori pentru asigurarea învăţământului gimnazial.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro