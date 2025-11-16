Asigurarea de răspundere civilă pentru trotinetele şi bicicletele electrice devine obligatorie începând de astăzi

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2025, 11:27

Asigurarea de răspundere civilă pentru trotinetele şi bicicletele electrice devine obligatorie de astăzi, conform unei noi legi promulgate recent de preşedintele ţării.

Este vorba de acele vehicule pe două roţi care pot depăşi viteza de 25 de km pe oră, sau pentru cele care cântăresc peste 25 de kg şi depăşesc doar 14 km pe oră.

Potrivit legii, de la mijlocul lunii decembrie, poliţiştii rutieri pot aplica şi amenzii între 1.000 şi 2.000 de lei pentru nerespectarea acestei prevederi.

Persoanele care folosesc aceste vehicule în cadrul evenimentelor şi activităţilor sportive cu motor nu sunt obligate să încheie un contract RCA.

O altă nouătate a legii este aceea că asigurarea RCA, în cazul maşinilor, va putea fi suspendată pe perioada în care autovehiculul nu este utilizat.(Rador/ FOTO agerpres.ro)

