Aproximativ 1.000 de profesori au protestat la Guvern împotriva măririi normei și comasărilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 decembrie 2025, 17:15

Aproximativ 1.000 de cadre didactice s-au adunat astăzi în faţa sediului guvernului pentru a cere executivului să renunţe la creşterea normei didactice, la comasarea de şcoli sau la desfiinţarea unor posturi.

Reporterul RRA, Felicia Mocanu a stat de vorbă cu protestatarii.

-: Educaţia a ajuns la fundul sacului.

Reporter: Ce vă ne mulţumeşte cel mai mult? Aţi venit din Dolj.

-: În primul rând sunt revendicările clare: mărirea normei didactice la 20 de ore, unii profesori cresc această normă didactică cu 4 ore, alţii cu 2 ore pentru că erau 25 de ani, gradul 1 cu 16 ore, numărul de elevi la clasă a crescut, o să fie 28 de elevi la liceu, aşa se va intra în clasa a IX-a.

-: Cea mai importantă nemulţumire este bătaia de joc la adresa cadrelor didactice, nemulţumirea faţă de mărirea normei didactice, care ne încarcă foarte mult, birocraţie, slaba afinanţare către şcoală, toate astea nu fac decât să deterioreze şi mai mult situaţia din învăţământ.

Între timp, Ministerul Educaţiei a anunţat că nu există discuţii cu privire la creşterea normei didactice şi nici în legătură cu alte măsuri fiscal bulgetare care să se aplice în învăţământul preuniversitar. Precizările au fost făcute în urma unor informaţii apărute în spaţiul public privind o eventuală nouă creştere a normei didactice. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)