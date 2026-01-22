Aproape 80% dintre români ştiu că vaccinul protejează de formele severe de gripă (studiu)

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 22 ianuarie 2026, 18:47

Aproape 80% dintre români ştiu că vaccinul protejează de formele severe de gripă, însă procentrul celor care se vaccinează este mic – arată cel mai recent studiu despre atitudinea părinţilor şi bunicilor în ceea ce priveşte administrarea de seruri.

Peste 39% dintre părinţi şi bunici au o părere bună despre vaccinarea antigripală a copiilor, în timp ce 76,9% au declarat că nu sunt vaccinaţi în acest moment. Toate acestea, în condiţiile în care percepţiile părinţilor şi bunicilor arată un contrast puternic între ceea ce cred la nivel declarativ şi deciziile pe care le iau în realitate. Managerul Spitalului ‘Victor Babeş’ din Capitală, proferor dr. Simin Florescu, atrage atenţia că teama de vaccin este alimentată de informaţii false, în timp ce riscurile reale ale bolii sunt ignorate.

Simin Florescu: Efectele secundare, nu adverse, sunt minore. Sunt cele care caracterizează orice tip de vaccin, eventuală durere la locul injectării, dacă vorbim de cel injectabil, sau o eventuală congestie nazală tranzitorie, dacă e vorba de cel inhalator la copii, intranazal.

Datele şi experienţa medicală arată aceeaşi concluzie: gripa nu e banală, iar prevenţia prin vaccinare rămâne esenţială, mai ales pentru copii şi familiile lor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

