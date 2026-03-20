ANCMMR: Preţurile la unele produse alimentare, în special la pâine, lactate şi mezeluri, ar putea creşte cu până la 8-10% până la finalul anului

ANCMMR: Preţurile la unele produse alimentare, în special la pâine, lactate şi mezeluri, ar putea creşte cu până la 8-10% până la finalul anului

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 martie 2026, 14:35

Preţurile la unele produse alimentare, în special la pâine, produse de panificaţie, lactate şi mezeluri, ar putea creşte cu până la 8-10% până la finalul anului, pe fondul costurilor ridicate cu energia şi transportul, a declarat, vineri, Feliciu Paraschiv, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR).

‘În perioada următoare ne aşteptăm să avem creşteri mai mari pe produsele care au o componentă energetică mai mare. De exemplu, pâinea şi produsele de panificaţie au costuri energetice ridicate deoarece sunt coapte pe cuptoare electrice sau pe gaz, sunt transportate şi au volum mare şi preţ mic, ceea ce face ca factorul transport pe unitate să fie ridicat. Produsele se vor scumpi diferit. Pâinea şi produsele de panificaţie, probabil până la sfârşitul anului, o să avem un 8% de creştere. La fel vom avea şi în industria de produse lactate, la salamuri, tot undeva până în 8%, poate 10%’, a menţionat Feliciu Paraschiv, la dezbaterea ‘Ce învăţăm din crize. Economia trece de la dezordinea tarifară la cea energetică’, organizată de CLCC – Coaliţia pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării.

El şi-a exprimat speranţa ca în a doua jumătate a anului să se înregistreze o temperare a inflaţiei.

‘Ştim că BNR avea ţinte de 4-6%, pe care nu cred că le vom mai atinge, dar o scădere a inflaţiei ar putea să ducă la o stabilizare a preţurilor şi la o uşoară revenire. Nu e de aşteptat o revenire rapidă, pentru că va fi un proces destul de lung şi gradual de ajustare şi de echilibrare’, a adăugat Paraschiv.

În opinia sa, contextul actual poate determina şi ajustări pozitive în economie.

‘Cea mai mare creştere şi vedeta economiei româneşti este carnea de pasăre. Exporturile au crescut în 2025 cu 50% în volum şi 77% în valoare. Noi, ca ţară, am putea să devenim un pol pentru carnea de pasăre, aşa cum este Polonia pentru mere în Europa, dacă ştim să gestionăm foarte bine situaţia. Cred că, uşor, uşor, o să ne revenim sau o să ne adaptăm şi o să ne recalculăm operaţiunile şi cheltuielile la nivelul noii situaţii’, a mai spus vicepreşedintele ANCMMR. (Agerpres/ FOTO radioiaasi.ro)

