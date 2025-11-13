ANAF începe o serie de controale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 noiembrie 2025, 16:27

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală începe o serie de controale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii.

Inspectorii vor verifica modul de respectare a prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile şi vor evalua corectitudinea obligaţiilor declarate şi achitate la bugetul general consolidat.

Companiile vizate au fost selectate pe baza unei analize de risc fiscal detaliate.

ANAF subliniază că intensificarea controalelor este parte a strategiei integrate de creştere a conformării fiscale, prin care contribuabilii sunt îndrumaţi în aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.(Rador/ FOTO agerpres/ arhivă)