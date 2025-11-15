Ambasadorul Rusiei la Bucureşti a fost convocat la sediul MAE

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 noiembrie 2025, 08:57

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, Vladimir Lipaev, a fost convocat ieri la sediul Ministerului român al Afacerilor Externe pentru discuţii despre drona care a intrat recent în spaţiul aerian român.

Potrivit unui comunicat al MAE, acestuia i-au fost prezentate dovezi palpabile, ample şi solide ale violării spaţiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forţelor militare ruse în cursul nopţii de 10 spre 11 noiembrie.

Instituţia precizează că fragmentele recuperate de autorităţile române de la locul prăbuşirii vehiculului aerian probează indubitabil aparteninţa acestuia şi implicarea în atacurile masive din noaptea respectivă împotriva infrastructurii civile ucrainene aflate în proximitatea frontierei cu România.

Partea română i-a exprimat ambasadorului Federaţiei Ruse protestul ferm faţă de acest act inacceptabil şi iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranităţii României.

Într-un comunicat publicat aseară pe pagina sa de Facebook, Ambasada Rusiei la Bucureşti respinge acuzaţiile, pe care le califică drept „absurde şi nefondate”, şi scrie că fragmentele şi fotografiile unui aparat de zbor fără pilot prezentate nu sunt de fapt dovezi, deoarece nu au fost furnizate coordonatele de intrare a aparatului respectiv în România şi datele privind traseul acestuia. Ambasada rusă mai susţine că natura fragmentelor indică fără echivoc faptul că drona nu a căzut singură, ci a fost doborâtă de forţe de apărare aeriană, ceea ce s-ar fi putut întâmpla numai în afara spaţiului aerian al României, fapt care ar exclude complet orice speculaţii privind o presupusă încălcare intenţionată a integrităţii teritoriale a României.(Rador/ FOTO imagine ilustrativă)