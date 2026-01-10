Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Alexandru Rogobete anunţă programe de educaţie pentru sănătate şi alimentaţie corectă

Publicat de Andreea Drilea, 10 ianuarie 2026, 08:29

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării au început un demers pentru realizarea unor programe de educaţie pentru sănătate, care pe lângă componentele de prevenţie, igienă stomatologică, vaccinare va aborda şi zona de alimentaţie corectă, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă desfăşurată la Madrid, ministrul Alexandru Rogobete.

‘Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Ministerul Educaţiei au început un astfel de demers pentru realizarea unor programe de educaţie pentru sănătate. Pe lângă componenta de prevenţie, pe lângă componenta de igienă stomatologică, de exemplu, vaccinare şi toate celelalte conduite preventive se va discuta şi se va aborda inclusiv zona de alimentaţie, în special o alimentaţie corectă, care să reducă gradul de obezitate care există în România’, a spus ministrul Sănătăţii.

El a afirmat că modelul din Spania privind componenta de sănătate mintală poate fi ‘replicat cu uşurinţă’ în România.

‘Se încearcă pe cât de mult posibil ca tratamentele să fie realizate în regim de spitalizare de zi şi în regim de ambulatoriu de specialitate iar internările în spitalizare continuă se realizează doar dacă este necesar. Practic, se face un efort deosebit în reducerea timpilor de internare şi orientarea pacientului către spitalizare de zi şi ambulatoriu de specialitate’, a afirmat Rogobete.

Componenta de protecţie socială pentru pacienţii cu afecţiuni din zona sănătăţii mintale este dezvoltată în Spania.

El a anunţat că va fi constituit un grup de lucru la Ministerul Sănătăţii pentru punerea în aplicare a strategiei naţionale pentru pacienţii cu afecţiunii în sfera sănătăţii mintale. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

