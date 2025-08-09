Al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare ar urma să fie promovat săptămâna viitoare

Al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare ar urma să fie promovat tot prin angajarea răspunderii guvernului în parlament.

Vicepremierul Tanczos Barna a precizat astăzi că decizia a fost luată în coaliţie cu acordul tuturor partidelor, iar demersul va începe peste câteva zile: Săptămâna viitoare începe o procedură de asumare a răspunderii. Se află în guvern, se trimite la parlament, se stabileşte perioada de depunere a amendamentelor, se primesc amendamentele, se revine în guvern, se analizează, se fac modificările, se retrimite la parlament şi este şedinţa de asumare a răspunderii, după care, dacă se depune moţiune de cenzură, se pune pe ordinea de zi a parlamentului moţiunea de cenzură şi se votează, trece sau nu trece.

În al doilea pachet de măsuri menite să ducă la scăderea deficitului bugetar, ar urma să fie incluse mai multe reforme, cea din administraţia publică locală, care vizează reduceri de personal, dar şi descentralizare şi transfer al deciziilor către autorităţile locale, inclusiv cu privire la organizarea activităţilor de jocuri de noroc, de asemenea reformă în sistemul sanitar, în administrarea companiilor publice, dar şi în reglementarea pensionării magistraţilor.

