Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistenţă socială

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 decembrie 2025, 15:35

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistenţă socială care, de regulă, se plăteau spre final de lună, pentru ca beneficiarii să primească banii înainte de sărbători, a anunţat astăzi instituţia.

Astfel, astăzi au fost plătite alocaţiile de stat pentru copii, indemnizaţiile pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.

Drepturile persoanelor cu dizabilităţi vor ajunge în conturile bancare în data de 12 decembrie, iar plata acestora prin mandat poştal se va realiza în perioada 18-24 decembrie.

Pentru alte beneficii sociale, precum venitul minim de incluziune, alocaţia de plasament, indemnizaţia lunară de hrană pentru TBC şi cea pentru persoane cu HIV/SIDA, plăţile se vor efectua în 19 decembrie pentru cei care au optat să primească banii pe card şi, cel mai târziu pe 24 decembrie, pentru beneficiarii care au solicitat drepturile prin mandat poştal.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

