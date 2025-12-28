Activitate intensă pentru Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui în perioada 24–27 decembrie 2025

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 decembrie 2025, 12:24

Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui a înregistrat o activitate intensă în perioada 24–27 decembrie 2025, când echipajele medicale au răspuns unui număr total de 453 de solicitări, cu 23% mai multe față de o zi obișnuită din timpul anului.

Din totalul intervențiilor, 85% au fost urgențe primare, iar 15% au reprezentat transferuri interspitalicești. În urma acestor misiuni, 421 de persoane au fost transportate la spital. Majoritatea pacienților au fost adulți (85%), în timp ce copiii au reprezentat 15% din cazuri.

Cazurile gestionate de echipajele SAJ Vaslui s-au încadrat în mai multe categorii medicale: afecțiuni digestive, febră, traumatisme diverse, afecțiuni cardiovasculare, intoxicații acute etanolice și alte afecțiuni diverse

“În această perioadă, două persoane au fost găsite decedate, iar alte două persoane au fost identificate în stop cardiorespirator. Pentru acestea s-au efectuat manevre de resuscitare, una dintre victime prezentând revenirea activității cardiace, fiind ulterior transportată la spital.

De asemenea, echipajele SAJ Vaslui au intervenit la două accidente rutiere, în urma cărora 9 persoane rănite au fost transportate la spital și un incendiu de locuință, soldat cu o persoană cu arsuri, transportată pentru îngrijiri medicale.” a declarat doctor Dan Ungureanu, putătorul de cuvânt al SAJ Vaslui.

Pentru a face față numărului crescut de solicitări, SAJ Vaslui a asigurat zilnic 20 de echipaje pe tura de zi și 18 echipaje pe tura de noapte, cu medic de gardă permanent în municipiile Vaslui și Bârlad.

Reprezentanții SAJ Vaslui subliniază importanța prezentării la medic încă de la primele simptome, în special în contextul numărului mare de cazuri de gripă tip A, și fac apel la populație să utilizeze responsabil serviciile de urgență. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro)