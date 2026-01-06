Accident grav la Vatra Dornei: autoturism căzut în râul Bistrița, șase persoane rănite

Un accident rutier grav s-a produs dimineață, în jurul orei 10:30, pe strada Foresta din municipiul Vatra Dornei. Poliția a fost sesizată prin numărul unic de urgență 112.

Din primele verificări, o femeie de 38 de ani din Vatra Dornei, aflată la volanul unui autoturism pe DN 17B, nu a adaptat viteza într-o curbă la stânga și a pierdut controlul direcției de mers.

Autoturismul a părăsit carosabilul, a rupt parapetul de protecție al unui pod peste râul Bistrița și a căzut în albia râului, de la o înălțime de aproximativ șase metri.

În urma accidentului au fost răniți conducătoarea auto, un adolescent de 16 ani aflat pe locul din dreapta față și alți patru minori care se aflau pe bancheta din spate.

Toate victimele au fost transportate la unități medicale pentru îngrijiri de specialitate.

(Constantin Mihai/ FOTO ISU SUCEAVA)