A fost dat în folosinţă încă un segment din Autostrada Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 18 octombrie 2025, 09:14

Vineri a fost dat în folosinţă încă un segment al autostrăzii A7, Autostrada Moldovei. Este vorba despre lotul 2 de pe sectorul Ploieşti-Buzău, cei 28 de kilometri dintre Mizil şi Pietroasele, care se adaugă altor 21 de kilometri deschişi deja dinspre A3.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioşteanu, afirmă într-o postare pe internet că este necesară o analiză atentă a cauzelor care au dus la sincopele calitative în execuţia structurilor pentru a le evita pe viitor, cu referire la neconformităţile constatate la finalul lucrărilor şi care au dus la amânarea deschiderii circulaţiei pe lotul 2 în decembrie anul trecut, când s-au identificat mai multe probleme tehnice la pasaje şi poduri, în principal suduri neconforme.

