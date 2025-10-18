Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » A fost dat în folosinţă încă un segment din Autostrada Moldovei

A fost dat în folosinţă încă un segment din Autostrada Moldovei

A fost dat în folosinţă încă un segment din Autostrada Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 18 octombrie 2025, 09:14

Vineri a fost dat în folosinţă încă un segment al autostrăzii A7, Autostrada Moldovei. Este vorba despre lotul 2 de pe sectorul Ploieşti-Buzău, cei 28 de kilometri dintre Mizil şi Pietroasele, care se adaugă altor 21 de kilometri deschişi deja dinspre A3.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioşteanu, afirmă într-o postare pe internet că este necesară o analiză atentă a cauzelor care au dus la sincopele calitative în execuţia structurilor pentru a le evita pe viitor, cu referire la neconformităţile constatate la finalul lucrărilor şi care au dus la amânarea deschiderii circulaţiei pe lotul 2 în decembrie anul trecut, când s-au identificat mai multe probleme tehnice la pasaje şi poduri, în principal suduri neconforme.

Rador/FOTO captură video Irinel Scrioșteanu

 

Etichete:
Explozia puternică din cartierul Rahova a fost înregistrată de două staţii seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
Naţional sâmbătă, 18 octombrie 2025, 08:25

Explozia puternică din cartierul Rahova a fost înregistrată de două staţii seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

Explozia puternică din cartierul bucureştean Rahova a fost înregistrată de două staţii seismice ale Institutului Naţional de...

Explozia puternică din cartierul Rahova a fost înregistrată de două staţii seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
Măsuri de sprijin pentru oamenii afectați de explozia din cartierul Rahova
Naţional vineri, 17 octombrie 2025, 19:38

Măsuri de sprijin pentru oamenii afectați de explozia din cartierul Rahova

Cei evacuați vor primi cazare din partea primăriei, fiind identificate nouă hoteluri, a anunțat primarul general interimar al capitalei. Primarul...

Măsuri de sprijin pentru oamenii afectați de explozia din cartierul Rahova
Ilie Bolojan: Pentru 2026 s-a decis plafonarea de salarii şi pensii în sectorul public
Naţional vineri, 17 octombrie 2025, 19:35

Ilie Bolojan: Pentru 2026 s-a decis plafonarea de salarii şi pensii în sectorul public

Salariul minim nu va fi majorat, dă de înţeles premierul Ilie Bolojan. El spune că a avut loc o discuţie de principiu pentru a păstra şi la...

Ilie Bolojan: Pentru 2026 s-a decis plafonarea de salarii şi pensii în sectorul public
Premierul Ilie Bolojan estimează că până la finalul acestei luni se va ajunge la acord privind reforma din administraţie
Naţional vineri, 17 octombrie 2025, 18:59

Premierul Ilie Bolojan estimează că până la finalul acestei luni se va ajunge la acord privind reforma din administraţie

Premierul Ilie Bolojan estimează că până la finalul acestei luni se va ajunge la acord privind reforma din administraţie. Într-un amplu...

Premierul Ilie Bolojan estimează că până la finalul acestei luni se va ajunge la acord privind reforma din administraţie
Naţional vineri, 17 octombrie 2025, 17:21

Procurorii au deschis o anchetă în legătură cu explozia din Cartierul Rahova

Procurorii au deschis un dosar penal in rem, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă care a...

Procurorii au deschis o anchetă în legătură cu explozia din Cartierul Rahova
Naţional vineri, 17 octombrie 2025, 16:25

Trei persoane au murit şi 14 au fost rănite în urma exploziei produse într-un bloc de locuinţe din cartierul Rahova

Trei persoane au murit şi 14 au fost rănite – este bilanţul exploziei produse în această dimineaţă într-un bloc de locuinţe din...

Trei persoane au murit şi 14 au fost rănite în urma exploziei produse într-un bloc de locuinţe din cartierul Rahova
Naţional vineri, 17 octombrie 2025, 15:12

(VIDEO) Explozie devastatoare la un bloc din Capitală: bilanțul victimelor crește

UPDATE ora 12:30 – Creşte bilanţul persoanelor decedate şi al celor rănite în urma exploziei puternice care a avut loc la un bloc de 8...

(VIDEO) Explozie devastatoare la un bloc din Capitală: bilanțul victimelor crește
Naţional vineri, 17 octombrie 2025, 13:40

Leul s-a depreciat, astăzi, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a depreciat vineri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0889 lei, în urcare cu...

Leul s-a depreciat, astăzi, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american