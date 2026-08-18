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A doua sesiune a Bacalaureatului: Rata de promovare – 33,8%

A doua sesiune a Bacalaureatului: Rata de promovare – 33,8%

Publicat de Andreea Drilea, 18 august 2026, 09:09

Rata de promovare la a doua sesiune a examenului naţional de Bacalaureat a fost de doar 33,8%, însă în creştere cu peste 5% faţă de prima afişare din sesiunea similară de anul trecut, a anunţat, marţi, Ministerul Educaţiei.

MEC a publicat rezultatele iniţiale, înainte de contestaţii, obţinute de candidaţii care au susţinut Bacalaureatul în sesiunea august 2026.

Potrivit ministerului, la această sesiune s-a înregistrat cea mai mare rată de succes în actualul format de organizare a examenului, conform Legii 1/2011.

Numărul total de candidaţi promovaţi este de 9.623, dintre care 6.700 din promoţia curentă, ceea ce indică o rată de reuşită de 34,9%, iar 2.923 sunt absolvenţi de liceu din promoţiile anterioare, rata de reuşită fiind de 31,6%.

Rata de participare a fost de 85,1%, s-au prezentat 28.481 de candidaţi din totalul celor 33.455 înscrişi.

Conform MEC, 56 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Cinci candidaţi au promovat examenul cu medii situate în intervalul 9,50 – 9,99.

Lucrările pot fi vizualizate şi se pot depune eventuale contestaţii, inclusiv prin mijloace electronice, marţi în intervalul orar 14:00 – 18:00, precum şi în zilele de 19 şi 20 august.

Depunerea contestaţiilor nu este condiţionată de vizualizarea lucrărilor, iar vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestaţiei. Vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ şi nu implică recorectarea acestora.

În momentul vizualizării lucrărilor, candidaţii minori trebuie să fie însoţiţi obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Candidaţii care contestă rezultatul iniţial al evaluării trebuie să completeze, să semneze şi să depună/transmită prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Rezultatele finale vor fi afişate pe 24 august. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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