7 august, zi de doliu național

Publicat de Andreea Drilea, 6 august 2025, 11:47

Guvernul a declarat ziua de joi, 7 august, zi de doliu național, în memoria fostului președinte Ion Iliescu.

Acesta a încetat din viață marți, la vârsta de 95 de ani, în urma unui cancer pulmonar.

Conform legii, în ziua de doliu național, toate instituțiile și autoritățile publice, centrale și locale vor coborî drapelul României în bernă.

Totodată, posturile de radio și televiziune, precum și instituțiile de cultură, își vor adapta programul difuzat și activitățile organizate în mod corespunzător acestei zile.

Ion Iliescu a fost ales de trei ori președinte al României, fiind una dintre cele mai controversate figuri ale vieții politice după 1989, din cauza numeroaselor mișcări sociale care au marcat tranziția României spre regimul democratic.

Ion Iliescu a considerat că destinul său a fost de stânga: „progresul și libertatea sunt valori esențiale când faci politică de stânga”, spunea anul trecut fostul președinte.

Ion Iliescu: Toată viața mea am fost de stânga. Poate fi numită doar destin, această așezare istorică, ideologică și afectivă, la stânga. Am suferit de la stânga și mi-am revenit tot de la stânga. Am sperat de la stânga și am avut curaj tot de la stânga. Mi-am dorit ca în toată această călătorie să rămân om, pentru că puterea te poate îmbăta și schimba masiv foarte ușor. De ce nu pot să fiu de dreapta? Rămâne o întrebare mai bună decât „de ce sunteți de stânga?”. Când faci politică de stânga, două valori fundamentale dau apetit pentru istorie și viitor: progresul și libertatea.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro