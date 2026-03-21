44.000 de euro nedeclarați, descoperiți de inspectorii vamali în Biroului Vamal de Frontieră Vicovu de Sus

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 martie 2026, 12:10

Inspectorii vamali în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus au descoperit, în cadrul unei acţiuni comune de control, suma de 44.000 de euro nedeclarată, asupra unui cetăţean ucrainean, informează Autoritatea Vamală Română (AVR), într-un comunicat de presă transmis, sâmbătă, Agerpres.

‘În data de 21 martie 2026, în jurul orei 00:40, în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, pe sensul de intrare în ţară, inspectorii vamali din cadrul Autorităţii Vamale Române, împreună cu poliţiştii de frontieră, au descoperit suma de 44.000 de euro nedeclarată, asupra unui cetăţean ucrainean în vârstă de 55 de ani, care se deplasa pe jos pe ruta Ucraina – România. Controlul a fost efectuat în baza analizei de risc, echipa comună procedând la verificarea amănunţită a persoanei şi a bagajelor acesteia. În urma controlului, suma de bani a fost identificată ascunsă în căptuşeala unei genţi de mână, precum şi în buzunarul exterior al unei borsete. Suma nu a fost declarată conform prevederilor legale privind introducerea în ţară a numerarului în valută sau în monedă naţională’, se menţionează în comunicat.

Reprezentanţii AVR subliniază că, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, întreaga sumă a fost reţinută în vederea continuării cercetărilor, iar persoana în cauză a fost sancţionată contravenţional de către inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Vicovu de Sus, cu amendă în valoare de 3.000 de lei.

Autoritatea reaminteşte că persoanele care introduc sau scot din ţară sume mai mari de 10.000 de euro (sau echivalentul în altă valută) au obligaţia de a le declara autorităţilor competente, nerespectarea acestei obligaţii putând atrage sancţiuni contravenţionale şi confiscarea sumelor nedeclarate.

În perioada următoare, instituţia de control, în cooperare cu Poliţia de Frontieră Română, va continua acţiunile de verificare pentru prevenirea şi combaterea încălcării legislaţiei vamale, în vederea protejării intereselor financiare ale statului şi asigurării unui control eficient la frontiera externă a Uniunii Europene. (Agerpres/ FOTO Autoritatea Vamală Română )

