400 de milioane de barili de petrol vor ajunge în curând pe piaţa mondială, potrivit deciziei luate în cadrul G7

Preţul barilului de petrol fluctuează în jurul valorii de 100 de dolari, iar pieţele financiare aşteaptă deblocarea din rezervele strategice ale marilor puteri a unei cantităţi masive de petrol, pentru a contraca explozia tarifelor la ţiţei cauzată de războiul din Orientul Mijlociu.

Decizia a fost luată ieri, la Paris, de reprezentanţii celor 32 de ţări membre ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie.

Din capitala Franţei, Daniela Coman: 400 de milioane de barili, aceasta este cantitatea de petrol care va ajunge în curând pe piaţa mondială, provenind din rezervele strategice ale statelor membre ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie. Este cea mai mare cantitate de resurse eliberată vreodată din aceste rezerve. S-a dorit un răspuns puternic la consecinţele economice ale conflictului din Orientul Mijlociu şi un semnal transmis pieţei mondiale, cu scopul de a calma creşterea preţului la carburanţi în toate ţările din lume. Într-o comunicare pentru presă susţinută la încheierea videoconferinţei G7, preşedintele Emmanuel Macron a explicat rezultatele consultărilor din ultimele zile în grupul celor mai bogate ţări ale lumii.

Emmanuel Macron: Această decizie a fost pregătită în cadrul G7, care reprezintă aproximativ 70% din rezervele controlate de Agenţia Internaţională pentru Energie. La această măsură s-au raliat toate cele peste 30 de ţări membre ale Agenţiei. Pentru a vă face o idee, 400 de milioane de barili reprezintă aproximativ 20 de zile de exporturi de petrol care trec prin Strâmtoarea Ormuz. Vom face acest lucru într-un mod organizat în zilele următoare.

Militarizarea Strâmtorii Ormuz se află în centrul preocupărilor mai marilor lumii, având în vedere rolul său crucial în transportul hidrocarburilor. Preşedintele Emmanuel Macron i-a îndemnat pe omologul său american, Donald Trump, şi pe ceilalţi lideri din G7 să-şi coordoneze eforturile pentru a restabili libertatea navigaţiei şi a asigura securitatea maritimă cât mai curând posibil.