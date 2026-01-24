24 Ianuarie/Preşedintele Nicuşor Dan, prezent astăzi la Focşani şi Iaşi; premierul – la Bucureşti

Publicat de Andreea Drilea, 24 ianuarie 2026, 06:36 / actualizat: 24 ianuarie 2026, 8:39

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focşani şi Iaşi, în timp ce premierul Ilie Bolojan va participa la ceremonia organizată la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti.

Potrivit programului anunţat de Administraţia Prezidenţială, în prima parte a zilei, şeful statului va vizita Colegiul Naţional ‘Unirea’ din Focşani, ocazie cu care va decora instituţia de învăţământ la împlinirea a 160 de ani.

De la ora 11:00, preşedintele va lua parte la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, organizate în Piaţa Unirii din Focşani.

Ulterior, va merge la Iaşi, unde va participa la ceremonia organizată în Piaţa Unirii.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan va fi prezent la Bucureşti, de la ora 10:00, la ceremonia militară şi religioasă organizată cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Aleea Dealul Patriarhiei, potrivit Biroului de presă al Executivului. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro