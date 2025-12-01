1 Decembrie/De Ziua Naţională, zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi la Alba Iulia; program variat al manifestărilor

Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi de Ziua Naţională la Alba Iulia, unde autorităţile au pregătit un program variat pentru a celebra împlinirea a 107 ani de la actul istoric din 1 Decembrie 1918.

Astfel, cei care vor să fie de 1 Decembrie în ‘Oraşul Marii Uniri’ pot să meargă la expoziţii, la un salon de carte, la ateliere interactive de olărit, târg de meşteşuguri tradiţionale şi să asiste la reconstituiri istorice, la o paradă militară şi la focuri de artificii diurne şi nocturne.

Pe tot parcursul zilei, pot fi vizitate expoziţii dedicate Primului şi celui de-al Doilea Război Mondial, o expoziţie de caricatură semnată Costel Pătrăşcan şi o expoziţie de pictură pe sticlă a artistei Maria Mera.

În cadrul Salonului de carte ‘1 Decembrie’ vor fi expoziţii şi lansări de carte.

Din program nu lipseşte nici în acest an Târgul de meşteşuguri tradiţionale româneşti – ‘România tradiţională’ (olărit, pictură tradiţională de icoane pe sticlă, arte decorative, cojocărie, pielărie, arta lemnului, ţesături şi cusături tradiţionale). Cei care doresc, copii şi adulţi, pot participa la ateliere interactive de olărit.

Ca în fiecare an, pe esplanada Sălii Unirii va fi un moment de reconstituire istorică, cel al Primirii soliilor din Cetăţile de Scaun, şi se va da citire Rezoluţiei Adunării Naţionale de la Alba Iulia.

După Te-deum, pe esplanada Catedralei Reîntregirii vor fi focuri de artificii de zi, iar de la ora 14:00 are loc parada militară dedicată Zilei Naţionale a României.

După-amiaza, în Piaţa Cetăţii se va desfăşura un spectacol folcloric extraordinar, cu ansambluri şi solişti invitaţi din zonele istorice ale României.

În programul manifestărilor se regăsesc şi un recital de romanţe şi un concert de chitară.

Seara, va avea loc o retragere cu torţe, iar la finalul manifestărilor, un spectacol de artificii.

Pentru organizarea manifestărilor de la Alba Iulia dedicate Zilei Naţionale, Guvernul a alocat suma de 900.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară.

La 1 Decembrie se împlinesc 107 ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia a fost considerată de contemporani decisivă pentru ”unitatea naţională a tuturor românilor”.

În 1990, la 27 iulie, Parlamentul României a hotărât ca ziua de 1 Decembrie să devină Ziua Naţională a României.

Primul 1 Decembrie ca zi naţională a fost marcat la Alba Iulia la 1 Decembrie 1990.