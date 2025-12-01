Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » 1 Decembrie/De Ziua Naţională, zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi la Alba Iulia; program variat al manifestărilor

1 Decembrie/De Ziua Naţională, zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi la Alba Iulia; program variat al manifestărilor

1 Decembrie/De Ziua Naţională, zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi la Alba Iulia; program variat al manifestărilor

Publicat de Andreea Drilea, 1 decembrie 2025, 06:17 / actualizat: 1 decembrie 2025, 9:19

Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi de Ziua Naţională la Alba Iulia, unde autorităţile au pregătit un program variat pentru a celebra împlinirea a 107 ani de la actul istoric din 1 Decembrie 1918.

Astfel, cei care vor să fie de 1 Decembrie în ‘Oraşul Marii Uniri’ pot să meargă la expoziţii, la un salon de carte, la ateliere interactive de olărit, târg de meşteşuguri tradiţionale şi să asiste la reconstituiri istorice, la o paradă militară şi la focuri de artificii diurne şi nocturne.

Pe tot parcursul zilei, pot fi vizitate expoziţii dedicate Primului şi celui de-al Doilea Război Mondial, o expoziţie de caricatură semnată Costel Pătrăşcan şi o expoziţie de pictură pe sticlă a artistei Maria Mera.

În cadrul Salonului de carte ‘1 Decembrie’ vor fi expoziţii şi lansări de carte.

Din program nu lipseşte nici în acest an Târgul de meşteşuguri tradiţionale româneşti – ‘România tradiţională’ (olărit, pictură tradiţională de icoane pe sticlă, arte decorative, cojocărie, pielărie, arta lemnului, ţesături şi cusături tradiţionale). Cei care doresc, copii şi adulţi, pot participa la ateliere interactive de olărit.

Ca în fiecare an, pe esplanada Sălii Unirii va fi un moment de reconstituire istorică, cel al Primirii soliilor din Cetăţile de Scaun, şi se va da citire Rezoluţiei Adunării Naţionale de la Alba Iulia.

După Te-deum, pe esplanada Catedralei Reîntregirii vor fi focuri de artificii de zi, iar de la ora 14:00 are loc parada militară dedicată Zilei Naţionale a României.

După-amiaza, în Piaţa Cetăţii se va desfăşura un spectacol folcloric extraordinar, cu ansambluri şi solişti invitaţi din zonele istorice ale României.

În programul manifestărilor se regăsesc şi un recital de romanţe şi un concert de chitară.

Seara, va avea loc o retragere cu torţe, iar la finalul manifestărilor, un spectacol de artificii.

Pentru organizarea manifestărilor de la Alba Iulia dedicate Zilei Naţionale, Guvernul a alocat suma de 900.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară.

La 1 Decembrie se împlinesc 107 ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia a fost considerată de contemporani decisivă pentru ”unitatea naţională a tuturor românilor”.

În 1990, la 27 iulie, Parlamentul României a hotărât ca ziua de 1 Decembrie să devină Ziua Naţională a României.

Primul 1 Decembrie ca zi naţională a fost marcat la Alba Iulia la 1 Decembrie 1990. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
TAROM lansează tarife speciale pentru zborurile interne, de Ziua Naţională a României
Naţional duminică, 30 noiembrie 2025, 08:46

TAROM lansează tarife speciale pentru zborurile interne, de Ziua Naţională a României

TAROM lansează o ofertă dedicată Zilei Naţionale a României, care include zboruri din şi spre Bucureşti, la preţuri începând cu 69 de euro,...

TAROM lansează tarife speciale pentru zborurile interne, de Ziua Naţională a României
Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40
Naţional sâmbătă, 29 noiembrie 2025, 10:06

Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40

Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de...

Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40
Președintele Nicușor Dan a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și l-a desemnat interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruță
Naţional sâmbătă, 29 noiembrie 2025, 10:03

Președintele Nicușor Dan a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și l-a desemnat interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruță

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat aseară decretul prin care ia act de demisia ministrului apărării, Ionuţ Moşteanu, şi decretul prin care îl...

Președintele Nicușor Dan a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și l-a desemnat interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruță
Rezerva de apă în cultura grâului de toamnă, apropiată de optim în cea mai mare parte a zonelor de cultură
Naţional sâmbătă, 29 noiembrie 2025, 08:10

Rezerva de apă în cultura grâului de toamnă, apropiată de optim în cea mai mare parte a zonelor de cultură

Rezerva de apă în stratul de sol 0-50 centimetri, în cultura grâului de toamnă, va prezenta pe parcursul săptămânii viitoare valori...

Rezerva de apă în cultura grâului de toamnă, apropiată de optim în cea mai mare parte a zonelor de cultură
Naţional vineri, 28 noiembrie 2025, 12:50

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat. Interimatul funcției va fi asigurat de Radu Miruță

UPDATE – A venit chiar în aceste momente şi reacţia premierului Ilie Bolojan în legătură cu anunţul făcut de Ionuţ Moşteanu. ”Am...

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat. Interimatul funcției va fi asigurat de Radu Miruță
Naţional joi, 27 noiembrie 2025, 12:18

CSM a dat aviz negativ noului proiect privind reforma pensiilor magistraţilor

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dat aviz negativ, joi, noului proiect privind reforma pensiilor magistraţilor, au precizat, pentru...

CSM a dat aviz negativ noului proiect privind reforma pensiilor magistraţilor
Naţional joi, 27 noiembrie 2025, 11:08

Guvernul intenţionează să adopte noi măsuri legislative pentru promovarea produselor agroalimentare româneşti

Guvernul intenţionează să adopte noi măsuri legislative pentru promovarea produselor agroalimentare româneşti. Cu sloganul „Gustul...

Guvernul intenţionează să adopte noi măsuri legislative pentru promovarea produselor agroalimentare româneşti
Naţional joi, 27 noiembrie 2025, 07:20

Parlamentul a adoptat Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030

Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030 a fost adoptată astăzi de plenul reunit al celor două camere ale...

Parlamentul a adoptat Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030