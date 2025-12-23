1.200 de fapte bune: Crăciun pentru copiii vulnerabili de la Salvați Copiii Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 decembrie 2025, 07:00

De la începutul lunii octombrie și până la finalul anului, Salvați Copiii Iași derulează campania „Fii un Moș Crăciun realist de bun!”, un demers care mobilizează comunitatea oamenilor buni să transforme realitatea copiilor vulnerabili. Până în prezent, donațiile adunate au atins 30.000 de euro, bani care se transformă în geci groase, ghete trainice, cadouri de Crăciun și susținere educațională pentru cei mici.

Impactul campaniei

Anul acesta, 1200 de copii vulnerabili se bucură de un Crăciun adevărat:

315 copii defavorizați au primit geci groase și ghete trainice;

695 de copii vulnerabili s-au bucurat de cadouri de Crăciun;

40 de copii internați în secția de oncologie au primit daruri speciale;

150 de copii beneficiază de susținere educațională și o masă caldă.

În centre educaționale, comunități rurale și spital: magia Crăciunului se răspândește

Acțiunile se desfășoară în 4 centre educaționale ale Salvați Copiii Iași, inclusiv pentru copiii refugiați ucraineni, precum și în comunități din Bârnova, Cioca Boca, Șcheia, Căuești, Satu Nou, Hălceni și la Spitalul Sfânta Maria din Iași. În plus, campania a ajuns și în Suceava, Fălticeni, Baia, Valea Moldovei, Dolhești.

Prin aceste intervenții, copiii primesc articole esențiale care le permit să meargă la școală în siguranță și să se bucure de magia Sărbătorilor. Pe lângă hainele de iarnă, darurile oferite de companii – căciuli, fulare, jucării – le aduc zâmbetul pe buze și o experiență autentică de Crăciun.

Educația, darul care schimbă viețiPentru copiii din medii defavorizate, accesul la educație este cheia pentru a rupe cercul sărăciei și a diminua riscul de abandon școlar. Campania demonstrează că solidaritatea poate transforma viața copiilor: ghetele și geci groase le permit să meargă la școală în siguranță, iar cadourile aduc bucurie și motivație pentru învățare.

Generozitatea oamenilor și a companiilor face minuni

Salvați Copiii Iași mulțumește tuturor oamenilor și companiilor care s-au alăturat campaniei. Datorită generozității lor, Moș Crăciun a ajuns la fiecare copil vulnerabil, îndeplinindu-le dorințele în Ajun.

Târguri caritabile organizate de companii: echipa SCC SERVICES ROMANIA, echipa SCHAEFFLER, echipa ENDAVA.

Campania „Fii un Moș Crăciun realist de bun”:

Ligia Beatrice Vasilescu, Daniel Onoae, ASD Asociația Studenților La Drept, Octav Pintilie, NORD GRUP MEDICAL, Mădălin Țibichi, echipa CODELESS ROMÂNIA, Raluca Boicu, Iliescu Iliescu, Raluca Boicu, Livia Ursu, Monica Cretu, Evelina Arcălean, Maria Bader, echipa ENDAVA, Ramona Asiminei, Alina Patrichi, Oana Țănculescu, Dana Fighiuc, Ramona Sandu, Alexandru Cosmin, Elisabeta Jalaboi, NUR NOW YOU RUN, Alexandra Ignat, Corina Flutur, Daria Talpau, Mihaela Tudor, Arabela Nicolau, Mihaela Munteanu, Ana Laiu, Lidia Crețu, Ina Cristea, Codrina Mursa, Marius Cuzub, Daniela Cristea, Petronela Petrea, Ioana Voloșeniuc, Anca Iancu, Dan Tudorache, Ionut Mihalache, echipa SCHAEFFLER, echipa ALLIED TESTING, Cosmin Ghelbere, echipa SCC SERVICES ROMANIA, Liviu Măgurianu, Gabriel Chiraș, echipa HCLTECH, Cristi Boldu, echipa WEBBEDS, Ana-Maria Negură, Paula Mamina Chiriac, NOi Și VECHi, Cristina Cimpoes, Angels & Dragons Ionela Anton, Mădălina Manta, Lidia Bialus, UTOPIA OPEN FOR BEAUTY, Carmen Gîtlan, Julieta Calotă, Victoria Bulai, Petra Carina Stadoleanu, Ada Condeescu, echipa MIGDALIN, Cristian Amarandei, Twinkle Star, Alice Baltă, Anca Jalbă, echipa PROTECTMARK, Oana Ciobanu, Quasar Dance, Marina Sima, Bindu Bistro, Alina Cerasela, Mihai Ciobanu, Stefan Balasca, Teodora Chiru, echipa HIROKET, George Burcea, Andia (Diana Constantin), echipa CONDUENT, Andra Murariu, Silviu Mircescu, Iulia Albu, CORALA GIOCOSO, Majda Aboulumosha, Cristina Petcu, Sorin Tudoran, Mircea Dascălu, Cecilia Borș, Veronica Nemțanu, Cristina Jitaru, Meat Concept Store, Raluca-Isabela Burciu, Alina Irimescu, Dana și Silviu Jassyro, Cătălin Hoinar, Valentin Vrînceanu, Andreea Enache, Alexandra Gavrilă, Alex Amarandi, Bogdan Gabor, Adrian Cureniuc, Alexandra Andrieș, Alexandru Popescu, Denis Matros, Narcisa Gianina Caranfil, Crina Pintea, MetaSmile Dental Clinic, Andreea Andrieș, Mirela Anghelea, Alina Avram, Ciprian Vararu, Iulia Vasilica Balan, Ruxandra Alestar, Ionela Chiru, Cristina Egyed, Georgiana Macovei, Andreea Ungureanu, Ana Maria Parasca, Corina Mighiu, Dana Sbera, Roxana Postolache, Veronica Gavril, Cornel Marian Paraschiv, Andrei Donțu, Ciprian Bouleț, Mariana Pârju, Ecaterina Ciureanu, Ștefana Ionescu-Darzeu, echipa PATISGAL, Cătălin Atănăsoaei, Andreea Comarniceanu, Cătălina Lazăr, Adrian Teleșpan, Mihaela Gherasim, Gabriel Lozbă, Raluca Baltag, Bogdan Burlacu, echipa SALVAȚI COPIII IAȘI, Florin Ungureanu, Elena Șoltuz, Medeea Marinescu, Laura Cioată, Maria Buză, Filip Havârneanu, Iulian Avel, Laura Cornea, Bogdan Cernea, Marius Alexe, ASII Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni, echipa POTENTIAM.

Campania „Show box Santa”:

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego – Polonia – CME, FABLAB & PIN MAGAZINE, PRINTCO ȘI EDITURA GAMA, PATISGAL, PERFECT CLEAN, Andrei Herdeș, echipa SCHAEFFLER, Daniel Vârlan, echipa TELUS INTERNATIONAL, echipa GLOBANT, echipa NUVEI, echipa DIGITEXX, ȘCOALA VARLAAM MITROPOLITUL, Florin Botoșăneanu, echipa ALLIED TESTING, Teo Bălan, Raluca Solcan, echipa POTENTIAM, COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV CLASA 11 F, Toma Chiruță, Delia Carp.

Proiecte speciale: Silviu Teodor Stanciu – CARAVANA LUI MOȘ CRĂCIUN

„Fiecare donație reprezintă un gest de infinită bunătate, iar împreună reușim să aducem speranță și căldură în viețile copiilor”, declară Ioana Atasiei, Președinte Salvați Copiii Iași.

Campania rămâne deschisă pentru donații până la sfârșitul anului: https://salvaticopiii-iasi.galantom.ro/event_projects/fpages?id=9744.