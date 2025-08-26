Ascultă Radio România Iași Live
VIDEO: Primul discurs de politică externă al președintelui Nicușor Dan

Publicat de Andreea Drilea, 26 august 2025, 10:36


LIVE VIDEO: Discursul susținut de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

A doua zi a reuniunii anuale a diplomației românești prilejuiește o întâlnire a participanților cu președintele Nicuşor Dan.

Întrevederea este prima a șefului statului de la preluarea mandatului cu diplomații români acreditați în diferite țări ale lumii.

Reporter: Oana Bâlă – Președintele Nicuşor Dan va susține marți primul său discurs major de politică externă de când și-a preluat mandatul.

El îi va primi la Palatul Cotroceni pe șefii misiunilor diplomatice ai oficiilor consulare, precum și pe directorii institutelor culturale românești, în contextul reuniunii anuale a diplomației.

Șeful statului le va prezenta acestora liniile politicii externe românești, pe care le-a anunțat și atunci când a fost investit în funcție: relația cu Statele Unite ale Americii, participarea la deciziile Uniunii Europene și NATO, dar și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova.

Potrivit președintelui României, țara noastră are nevoie de o politică externă activă și de o securitate națională solidă, pentru a fi respectată și protejată într-o lume tot mai instabilă.

După ce vor asista la discursul președintelui Nicușor Dan, diplomații români vor merge la Palatul Parlamentului pentru două sesiuni plenare pe teme europene.

Printre invitați se numără și ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi.

RRA/Foto: presidency.ro

