Urmează să se deschidă circulaţia pe lotul doi din Autostrada A7 Mizil – Buzău

Publicat de Andreea Drilea, 16 octombrie 2025, 12:01

Vineri se deschide circulaţia pe lotul doi din Autostrada A7 Mizil – Buzău.

Cei 30 de kilometri din Autostrada Moldovei sunt gata de aproape două luni, dar nu au putut fi daţi în circulaţie din cauza unor erori, remediate între timp.

Odată deschis traficul, şoferii vor putea circula pe A7 de la intersecţia cu A3 în zona localităţii Dumbrava şi până în apropiere de Spătaru, la vest de Buzău.

Deschiderea traficului pe lotul doi Ploieşti – Buzău se va face şi prin folosirea unei bucăţi de câţiva kilometri din lotul trei adiacent, precum şi a unei părţi din nodul rutier cu Drumul Naţional 2.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

