UPDATE: Grindeanu anunţă că PSD intră la guvernare: Peste 71% dintre colegi au votat ‘pentru’

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 iunie 2025, 17:47 / actualizat: 22 iunie 2025, 7:54

UPDATE – Consiliul Politic Naţional al Partidului Social Democrat a votat sâmbătă ca partidul să intre la guvernare, a anunţat preşedintele interimar al formaţiunii, Sorin Grindeanu.

‘Azi am avut această consultare cu colegii, şi din comitetele politice judeţene. Până în 5.000 de oameni, mai exact 4.770 de colegi. Am avut de ales între a intra la guvernare, pe negocierea politică pe care dumneavoastră o ştiţi şi pe măsurile fiscale, care în mare parte au fost prezentate, şi trecerea în opoziţie a PSD. Pot să vă spun că au votat 4.673 de colegi, 97 de colegi nu au votat, 3.339 – da, adică într-un procent de 71,5% pentru da. Opoziţie – 27,3% şi 60 de voturi – abţinere’, a declarat Grindeanu, după reuniunea Consiliului Politic Naţional.

Liderul interimar al PSD le-a transmis colegilor săi de partid că nu va fi un mandat uşor.

‘Le-am spus colegilor că nu va fi un mandat uşor. Nu e o perioadă uşoară şi nu va fi un mandat uşor şi asta am transmis, fiindcă am dorit să voteze în cunoştinţă de cauză. Nu e un mandat care să aibă măsuri sau să fie însoţit cu măsuri din acestea foarte populare, de aceea votul trebuie să fie asumat şi asta am dorit să transmit, că atunci când votezi cu da sau nu pentru intrarea la guvernare sau pentru opoziţie să se ştie foarte clar că nu va fi o perioadă din aceasta obişnuită de guvernare’, a afirmat acesta.

Grindeanu a menţionat că premierul desemnat Ilie Bolojan nu va avea drept de veto asupra miniştrilor care vor fi propuşi de partidele din coaliţie.

‘Nu poate să aibă drept de veto. E normal să discuţi, oricine ar fi premier, e normal ca un partid care merge în această coaliţie să-i spună în mare cam ce oameni trimite acolo, dar nu poţi să vii şi niciodată nu s-a întâmplat să se vină cu un drept de veto. Evaluările (miniştrilor – n.r.) vor fi permanente şi e normal în atribuţiile pe care le are orice premier să spună dacă un domeniu nu funcţionează bine, să poată fi îmbunătăţită activitatea. Nu există noutăţi din acest punct de vedere’, a mai spus Grindeanu. AGERPRES

Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte, astăzi, pentru a decide oficial intrarea partidului la guvernare.

Întâlnirea va avea loc de la ora 13:00 în sistem hibrid, cu participarea fizică şi online a circa 5.000 de membri PSD.

Votul se va da după ce preşedintele interimar, Sorin Grindanu le va explica social democraţilor liniile principale din acordul politic de guvernare.

Mâine va avea loc o altă reuniune în care PSD va trebui să-şi stabilească viitorii miniştri în cabinetul condus de Ilie Bolojan.

Pe de altă parte, Congresul USR urmează să valideze, astăzi, alegerea lui Dominic Fritz ca preşedinte al formaţiunii şi să adopte strategia politică pentru perioada următoare. Primarul Timişoarei a câştigat, săptămâna trecut, alegerile interne pentru conducerea partidului cu 62 de procente. Votul în USR s-a desfăşurat online, pe o platformă electronică securizată. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)