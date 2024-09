(UPDATE) Florin Cîţu anunţă demiteri după incendiul de la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa

Prim-ministrul Florin Cîţu a anunţat, vineri, că a cerut demiterea managerului Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa, Stela Halichidis, şi că l-a destituit pe preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS), Vlad Teodor Berbecar.

‘Am luat două decizii. În primul rând, l-am sunat pe domnul primar al Constanţei, Virgil Chiţac, şi am cerut să o demită din funcţie pe doamna manager al Spitalului de Boli Infecţioase. În acelaşi timp, am semnat ordinul prin care l-am demis pe preşedintele ANMCS, care de când a intrat în funcţie nu a mai făcut nicio evaluare şi era în atribuţiile domniei sale să facă evaluări şi în ceea ce priveşte acreditările spitalelor din România. Mai ales că la acest spital din Constanţa avem mai multe nereguli, pe care le-am descoperit în acest moment’, a afirmat premierul, la Palatul Victoria.

El a adăugat că preşedintele ANMCS nu a făcut nicio evaluare ‘fizică’, ‘nu a mers la spitale, cu evaluatorii’, ci s-a ‘bazat doar pe declaraţii pe proprie răspundere’ ale managerilor unităţilor sanitare.

‘Ultimul ordin care arată un program pentru evaluarea spitalelor a fost semnat în decembrie 2020. S-a încheiat acel program, iar domnul preşedinte nu a făcut acest lucru. Eu îl demit pe domnul preşedinte pentru că este în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi pot să fac acest lucru. Arată clar că nu şi-a dus la îndeplinire atribuţiile pe care le-am dispus în ceea ce priveşte pregătirea valului patru (al pandemiei de COVID-19)’, a spus Cîţu.

Potrivit premierului, Spitalul de Boli Infecţioase de la Constanţa a beneficiat de fonduri europene în valoare de 22,6 milioane de lei pentru gestionarea crizei sanitare, dintre care au fost folosiţi anul acesta 5 milioane de lei.

‘Deci, bani au existat. Dar, se pare că nu au fost folosiţi cum trebuie în această situaţie. (…) În 2017 – şi am documentul – ISU Constanţa a înştiinţat Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa: ‘Având în vedere că au fost făcute modificări structurale la clădire este nevoie ca spitalul să obţină aviz de securitate la incendiu’. Ştiţi bine că nici până astăzi spitalul nu a depus cerere de autorizare. Sunt mai multe astfel de nereguli pentru care am cerut demiterea managerului Spitalului de Boli Infecţioase din Constanţa’, a explicat el.

Şapte pacienţi au murit, vineri, în incendiul izbucnit la Secţia ATI COVID a Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa. Întregul spital, unde erau internaţi 125 de pacienţi, a fost evacuat.

Premierul Florin Cîţu a declarat că este important în acest moment ca Ministerul Sănătăţii ‘să se uite exact care sunt soluţiile’ pe termen scurt, imediat, astfel ca tragedii precum cea petrecută vineri în urma incendiului de la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa să nu se mai repete.

‘În primul rând vreau sa transmit condoleanţe familiilor îndoliate după tragedia de la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa. (…) Este de neacceptat să se întâmple aceste lucruri, o astfel de tragedie în spitalele din România şi este o realitate pe care, în acest an, încercăm să o modificăm după o serie de ani în care nu s-a făcut aproape nimic pentru sistemul de sănătate din România. În ceea ce priveşte cazul incendiului, nu mă voi pronunţa în acest moment, aşteptăm informaţiile şi vom vedea exact ce s-a întâmplat. Aşa cum am cerut Ministerului Sănătăţii, în urmă cu câteva luni, să pregătească valul 4, am cerut acea anchetă pentru a putea vedea cum a fost pregătit valul 4, în acest moment este important ca Ministerul Sănătăţii să se uite exact care sunt soluţiile pe termen scurt, imediat, ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple’, a declarat Florin Cîţu, vineri, la Palatul Victoria.

Şapte oameni au murit în urma incendiului produs vineri la Secţia ATI de la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa.

Un număr de 26 de apeluri la 112 au fost recepţionate vineri în legătură cu incendiul de la Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa, soldat cu 7 morţi, informează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Potrivit unei informări a STS transmise la solicitarea AGERPRES, primul apel la Serviciul de Urgenţă 112 a fost primit la ora 09:47:44.

"Toate apelurile la 112 au fost procesate, indexate şi transferate către agenţiile competente, în conformitate cu Metodologia privind cooperarea agenţiilor specializate de intervenţie şi a altor entităţi cu competenţe în domeniu, pentru preluarea şi gestionarea urgenţelor primite prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă", precizează STS.

Prim-adjunctul IGSU, Cristian Radu, a declarat, vineri, că Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa nu a depus documentele necesare obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, deşi conducerea unităţii a fost înştiinţată oficial încă din 2017 cu privire la această obligaţie.

‘Din documentele pe care le-am consultat până la acest moment, (…) obiectivul conţine mai multe clădiri care sunt vechi şi la momentul edificării nu se supuneau, potrivit legislaţiei, procesului de avizare-autorizare. De la acel moment, au fost edificate diferite lucrări care, de asemenea, până în anul 2004, nu s-a supus procesului de avizare-autorizare. (…) În perioada 2004-2007, s-au edificat o serie de lucrări printre care şi parte din acea instalaţie de detecţie şi semnalizare la incendii, dar şi alte lucrări (…) care atrăgeau această obligaţie. Astfel, noi am identificat că în anul 2007 exista un proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care, din punctul de vedere al specificului acelor lucrări puse în operă, atrăgeau această obligaţie’, a explicat Cristian Radu, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că în 2017, în timpul unui control, reprezentanţii ISU Constanţa au comunicat conducerii spitalului obligaţia legală de a obţine această autorizaţie.

‘Modalitatea prin care s-a comunicat oficial a fost în anul 2017, pe timpul unui control al colegilor mei de la ISU Constanţa, care au comunicat conducerii spitalului această obligaţie, au comunicat-o oficial, nefiind depuse de la acel moment documentaţia şi proiectul prin care se puneau în operă respectivele lucrări. Deci, la acest moment, concluzionăm că nu există o solicitare şi o depunere de acte sau documente prin care să se solicitate obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, deşi această obligaţie s-a născut odată cu anul 2007, când au fost recepţionate lucrări care se supun acestei prevederi legale’, a mai spus prim-adjunctul IGSU.

La rândul său, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a arătat că la această unitate sanitară au fost făcute controale de către ISU atât în 2020, cât şi în februarie 2021, în timpul ultimului control fiind depistate nereguli precum improvizaţii şi nefuncţionalitatea instalaţiei de semnalizare a incendiului.

'În cadrul ultimului control au fost constatate anumite nereguli, (…) care se referă la instalaţiile electrice şi unele improvizaţii, la siguranţe dezechilibrate, (…) şi s-a constatat nefuncţionalitatea instalaţiei de semnalizare a incendiului. Exista în spital (…) senzori pentru oxigen care existau în saloane, am înţeles, dar instalaţia de detectare a incendiilor nu exista', a spus secretarul de stat.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat, vineri, că nu este necesar transferul în alte judeţe al pacienţilor evacuaţi de la Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa, unde a avut loc un incendiu în care au murit şapte oameni.

Potrivit acestuia, în spital erau 125 de pacienţi, din care 120 diagnosticaţi cu COVID, 10 dintre ei fiind internaţi la terapie intensivă.

Aceştia au fost transferaţi la alte unităţi sanitare, iar după discuţiile cu autorităţile locale s-a stabilit că nu sunt pacienţi cu arsuri printre cei care sunt internaţi şi nu este necesar transferul unor pacienţi în alte judeţe.

Raed Arafat a explicat că DSP Constanţa avea identificate 201 paturi, din care mare parte cu oxigen, care urmau să fie activate şi la care s-a apelat în această situaţie.

'La început s-a confirmat cifra de 9 persoane decedate, după care a fost corectată şi actualizată la 7. Când raportăm date în dinamică, astfel de lucruri pot să se întâmple. (…) Informaţiile pot veni în dinamică şi uneori poate să (…) se calculeze de două ori cei doi pacienţi care au fost, din păcate, decedaţi în afara zonei spitalului. (…) Ne cerem scuze pentru situaţia iniţială. (…) Asta înseamnă situaţia în dinamică, datele pot să se schimbe pe parcurs', a precizat secretarul de stat în MAI.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, vineri, că în acest moment pacienţii de la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa au fost transferaţi la trei spitale, respectiv 42 de pacienţi la UPU şi 64 în celelalte spitale.

‘Prioritatea zero a noastră a fost, după ce acest incendiu a fost ridicat, să ne asigurăm că toţi pacienţii evacuaţi din spital sunt în siguranţă. În acest moment, pacienţii au fost transferaţi la trei spitale, avem 42 de pacienţi la UPU şi 64 în celelalte spitale’, a spus Bode, într-o conferinţă de presă care a avut loc în faţa Ministerului Afacerilor Interne.

El a explicat că cifra corectă a celor care şi-au pierdut viaţa în incendiu este de şapte persoane, dintre care cinci au decedat în spital, iar două după ce au fost transferate în alte spitale.

‘Este o tragedie ce s-a întâmplat la Constanţa, răspunsul – cauza acestui incendiu îl vom afla, dar indiferent care ar fi fost cauza nu este normal ca în România anului 2021 să moară oameni în spital în urma unui incendiu. Vom vedea care sunt cauzele dar dacă vorbim de nereguli, acolo sunt responsabilităţi foarte clare, cei care aveau obligaţia să le remedieze şi în cât timp’, a mai spus Bode.

El a transmis condoleanţe către membrii familiilor celor decedaţi.

Şapte pacienţi au murit, vineri, în incendiul izbucnit la Secţia ATI COVID a Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa. Întregul spital a fost evacuat, iar toate unităţile sanitare din judeţ au fost pre-alertate pentru preluarea pacienţilor.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a precizat vineri că echipele ISU care au efectuat controale, anul trecut şi anul acesta, la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa, unde vineri a avut loc un incendiu soldat cu şapte morţi, au constatat o serie de disfuncţionalităţi şi nereguli, în urma cărora au fost aplicate sancţiuni.

‘Am avut un control desfăşurat la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa în luna noiembrie a anului trecut, respectiv un control desfăşurat în luna februarie a acestui an. Acolo au fost constatate o serie de disfuncţionalităţi şi nereguli, au fost aplicate sancţiuni, dar despre toate aceste disfuncţionalităţi, nereguli şi termenele de conformare vă va vorbi, de la faţa locului, secretarul de stat Raed Arafat. El coordonează ancheta din punct de vedere al IGSU’, a spus Bode într-o conferinţă de presă care a avut loc în faţa Ministerului Afacerilor Interne.

El a mai precizat că la locul incendiului s-au deplasat specialişti ai Institutului Naţional de Criminalistică, ai Direcţiei de Investigaţii Criminale, iar ancheta a fost preluată de Parchetul Tribunalului Constanţa.

‘Pe măsură ce aceste structuri vor ajunge la anumite concluzii, ele vor fi făcute publice’, a adăugat Bode.

Şapte pacienţi au murit, vineri, în incendiul izbucnit la Secţia ATI COVID a Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa. Întregul spital a fost evacuat, iar toate unităţile sanitare din judeţ au fost pre-alertate pentru preluarea pacienţilor.

Șapte persoane au decedat în urma incendiului care a izbucnit, astăzi, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, la secția de terapie intensivă, și nu nouă după cum anunțase anterior Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Conform procurorului de caz, cinci persoane au murit în Spitalul de Boli Infecțioase și alte două după ce au fost transferate la alte spitale.

Procurorii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. O echipă de cercetare se află la faţa locului, investigaţia fiind coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa.

În mai puțin de un an, mai multe incendii au avut loc în spitalele care tratează pacienții COVID.

După tragedia de la Piatra Neamț, când zece persoane au murit într-un incendiu la Secția ATI, o altă tragedie s-a produs în aprilie, când, deși nu s-a produs vreun incendiu, trei pacienți au murit în unitatea mobilă ATI de la spitalul „Victor Babeș” din București, după ce a cedat instalația de oxigen.

Şapte oameni au murit în urma incendiului de la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa, a anunţat vineri ministrul de Interne, Lucian Bode.

Anterior, autorităţile anunţaseră că sunt 9 oameni morţi în incendiul de la Constanţa.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat vineri că pompierii au intervenit în 8 minute la incendiul de la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa, iar în mai puţin de o oră focul a fost stins.

‘La 9,48 am fost sesizaţi prin 112, la 9,53 am activat planul roşu, la 9,56 pompierii au ajuns la faţa locului. Cu toate că eram la o distanţă de aproximativ 3,5 km, în mai puţin de opt minute am ajuns la faţa locului. Incendiul a fost localizat şi în mai puţin de o oră a fost lichidat. Am intervenit cu forţe IGSU din Constanţa – peste 140, respectiv cu mijloace din Constanţa – 61 la număr, la care s-au adăugat forţe şi mijloace de intervenţie din Călăraşi, Galaţi şi Ialomiţa’, a spus Bode într-o conferinţă de presă care a avut loc în faţa Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit ministrului, în spital erau 10 pacienţi la ATI.

‘În acest moment, investigatorii verifică dacă spitalul avea sau nu avea obligaţia să deţină aviz de securitate la incendiu. (…) Ancheta a fost preluată de Parchetul Tribunalului Constanţa’, a arătat Bode.

El a transmis condoleanţe către membrii familiilor celor decedaţi.

Şapte pacienţi au murit, vineri, în incendiul izbucnit la Secţia ATI COVID a Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa. Întregul spital a fost evacuat, iar toate unităţile sanitare din judeţ au fost pre-alertate pentru preluarea pacienţilor.

Comisia Europeană a transmis condoleanţe, vineri, familiilor pacienţilor care au murit în incendiul produs la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa.

‘Doresc să transmit condoleanţe, în numele Comisiei Europene, prietenilor şi familiilor victimelor incendiului izbucnit în această dimineaţă la un spital COVID-19 din Constanţa, România. În aceste clipe grele, gândurile noastre se îndreaptă spre victime şi apropiaţii lor’, a afirmat Eric Mamer, purtător-şef de cuvânt al Comisiei Europene.

Nouă pacienţi au decedat vineri în incendiul izbucnit la Secţia ATI COVID a Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa. Întregul spital a fost evacuat, iar toate unităţile sanitare din judeţ au fost pre-alertate pentru preluarea pacienţilor, a informat IGSU.

Rudele au venit revoltate şi se întreabă cum e posibil după tragediile de la Piatra Neamţ, Suceava şi Bucureşti, iată, încă o dată, într-o secţie ATI a unui spital COVID, unde pacienţii ar trebui trataţi, să se întâmple aceste lucruri, să moară arşi cei care nu aveau practic nicio şansă să se salveze în momentul izbucnirii incendiului.

Au sosit şi specialişti de la Institutul de Criminalistică din Bucureşti.

Ancheta este în desfăşurare.

Este al zecelea incendiu în mai puţin de 12 luni la spitalele din ţară, multe dintre ele unităţi COVID. Seria neagră a început în noiembrie anul trecut, cu tragedia de la Piatra Neamţ, unde zece oameni au murit.

Au apărut deja şi reacţii politice. PSD spune că premierul Florin Cîţu ar trebui să îşi prezinte demisia după incendiul de astăzi de la Spitalul din Constanţa.

Reprezentanţii partidului susţin că pacienţii internaţi în unităţile sanitare din ţară continuă să moară din cauza incompetenţei guvernanţilor, care nu au făcut nimic pentru a pregăti corespunzător noul val al pandemiei. Secţiile ATI sunt supraaglomerate, iar premierul caută alţi responsabili pentru propria sa incapacitate, afirmă fostul ministru al sănătăţii, senatorul PSD Florian Bodog.

Şi partidul AUR denunţă situaţia din sistemul sanitar şi spune că prioritar ar trebui să fie asigurarea de investiţii masive în spitale, nu impunerea de restricţii împotriva cetăţenilor.

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat, vineri, că se va face o analiză ‘la sânge’ privind cauzele incendiului de la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa şi vor fi luate măsuri în consecinţă.

‘Este un eveniment nefericit, nedorit. (…) Din acest raport, categoric, trebuie să tragem învăţămintele, indiferent de cauza acestui incendiu. (…) Din ceea ce ştim, cele nouă persoane decedate sunt de pe Secţia de terapie intensivă. Aceasta este informaţia certă. (…) Nu pot să le transmit decât condoleanţe şi faptul că se va face o analiză la sânge, o verificare la sânge a cauzelor acestui incendiu şi, în funcţie de cauze, vor trebui luate măsuri’, a afirmat Cseke Attila, într-o conferinţă de presă, la Ministerul Sănătăţii.

El a precizat că transferul pacienţilor din spital a fost asigurat. ‘Toţi pacienţii au fost transferaţi la Spitalul Judeţean Constanţa, la Spitalul de Pneumoftiziologie Constanţa, respectiv se activează un spital mobil al ISU’, a explicat el.

Potrivit ministrului, în această săptămână, la Constanţa se vor suplimenta paturile ATI cu încă zece, măsura fiind stabilită anterior incendiului de vineri.

'Suntem după trei săptămâni la mai mult decât dublarea numărului de paturi la ATI COVID. Este nevoie de un efort comun susţinut atât de autorităţile locale, cât şi de managerii de spitale, DSP, MS, DSU, toată lumea. Lucrăm la acest lucru în fiecare zi. La Constanţa, în această săptămână, a fost trimisă şi unitatea mobilă ATI. (…) Vom mai avea până la zece paturi ATI pe Constanţa, care nu au niciun fel de legătură cu evenimentul nefericit de astăzi', a precizat Cseke Attila.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, condoleanţe familiilor victimelor incendiului de la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa şi spune că le-a cerut premierului şi ministrului Sănătăţii să ia toate măsurile necesare şi să facă ‘absolut tot ce este posibil’ pentru a preveni ca un alt accident să se mai întâmple în spitalele din ţară.

‘Sunt îngrozit de tragedia care a avut loc în această dimineaţă la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa. Este o nouă dramă teribilă care confirmă infrastructura deficitară a sistemului de sănătate românesc, un sistem învechit, greu încercat şi pus sub o presiune de neimaginat de valul patru al pandemiei de COVID-19. Transmit condoleanţe familiilor îndoliate şi multă putere să poată face faţă acestor momente extrem de dureroase. Le doresc însănătoşire grabnică tuturor pacienţilor şi personalului medical care au avut de suferit de pe urma incendiului. Este de neimaginat prin ce suferinţă au trecut toţi aceşti oameni veniţi la spital cu speranţa că se vor vindeca’, afirmă şeful statului, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.

Klaus Iohannis spune că ‘astăzi, din păcate, statul român a eşuat în misiunea sa fundamentală de a-şi proteja cetăţenii’.

‘Este o zi neagră, de doliu, pentru naţiunea română. Indiferent care va fi concluzia anchetelor cu privire la cauzele incendiului, cei care au pierit astăzi nu vor mai putea fi aduşi înapoi şi vor lăsa un gol imens în urma lor’, subliniază preşedintele.

Şeful statului anunţă că le-a cerut premierului Florin Cîţu şi ministrului interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, să ia toate măsurile necesare şi să facă ‘absolut tot ce este posibil’ pentru a preveni ca un alt accident să se mai întâmple în spitalele din ţară.

'În acest moment, prioritatea zero este să fie identificate rapid soluţii pentru a-i putea transfera şi trata pe toţi pacienţii evacuaţi din spitalul de la Constanţa. Totodată, este imperativ ca, în toate secţiile cu pacienţi COVID-19 şi mai ales în cele de terapie intensivă, să fie acordată o atenţie sporită în primul rând la nivelul spitalelor pentru a putea preîntâmpina astfel de tragedii apărute în condiţii de supraîncărcare. Pe termen mediu şi lung, trebuie găsite urgent spaţii noi pentru a crea secţii de terapie intensivă care să ofere condiţii optime de siguranţă cât mai curând posibil. Modernizarea sistemului de sănătate din România a rămas mult în urmă şi tocmai de aceea infrastructura de sănătate a reprezentat prioritatea în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Aceste importante fonduri europene pe care am reuşit să le obţinem pentru România constituie una dintre soluţiile cele mai importante pentru a asigura condiţii de siguranţă pentru medici şi pacienţi.

Prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa, a declarat vineri că forţele de intervenţie au ajuns la Spitalul de Boli Infecţioase în şapte minute de la alertare, iar şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă a precizat că, în cadrul unor controale derulate în luna februarie, la această unitate medicală au fost depistate nereguli de ordin tehnic şi organizatoric.

‘În şapte minute de la alertare, forţele de intervenţie au sosit. A fost activat planul roşu, planul alb pentru spitale, care urmau să preia victimele. A existat o intervenţie concretizată cu peste 50 de autovehicule ale forţelor de intervenţie, peste 125 de subofiţeri şi ofiţeri. Au intervenit atât forţe din cadrul ISU Dobrogea, cât şi din judeţe limitrofe – Galaţi, Călăraşi, Ialomiţa. (…) Ceilalţi pacienţi au fost deja distribuiţi către Spitalul Militar, Spitalul Judeţean şi Spitalul Pneumo. Alte spitale – CFR, Medgidia, Mangalia – sunt pregătite să intervină’, a spus prefectul.

La rândul său, inspectorul şef al ISU Dobrogea, Mihail-Cristian Amarandei, a precizat, răspunzând unor întrebări din partea presei, că în luna februarie a fost efectuat un control la toate unităţile medicale, în special la cele care asigurau suport COVID, fiind depistate nereguli inclusiv la Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa.

‘Au fost şi aici identificate anumite nereguli, au fost şi aspecte tehnice şi aspecte organizatorice’, a afirmat şeful ISU, care nu a dat însă mai multe detalii.

El a admis că de la acel moment nu au mai fost efectuate verificări, precizând că termenul stabilit pentru remedierea problemelor era sfârşitul anului.

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa, Stela Halichidis, a declarat vineri că unitatea medicală avea toate avizele legale, iar toate defecţiunile depistate anterior de ISU au fost remediate.

'Toate defecţiunile au fost remediate, totul funcţiona conform legii. Existau avizele legale, necesare, totul a funcţionat, dar s-a întâmplat necaz. O să vedem de la ce. (…) Toate actele sunt în regulă, toate defecţiunile care au fost constatate s-au remediat. Nu era nimic în neregulă. (…) Reţeaua a fost verificată, nu era supradimensionată. Nu a existat nimic în plus în afară de aparatura medicală, care are contract de mentenanţă', a spus managerul spitalului.

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa, Stela Halichidis, a declarat, vineri, că unitatea medicală avea toate avizele legale, iar defecţiunile depistate anterior de către ISU au fost remediate.

‘Toate defecţiunile au fost remediate, totul funcţiona conform legii. Existau avizele legale, necesare, totul a funcţionat, dar s-a întâmplat un necaz. O să vedem de la ce. (…) Toate actele sunt în regulă, toate defecţiunile care au fost constatate s-au remediat. Nu era nimic în neregulă. (…) Reţeaua a fost verificată, nu era supradimensionată. Nu a existat nimic în plus în afară de aparatura medicală, care are contract de mentenanţă’, a spus managerul spitalului.

Întrebată dacă personalul se afla în Secţia ATI unde a izbucnit incendiul, aceasta a spus că tot personalul era prezent.

Nouă pacienţi au decedat, vineri, în incendiul izbucnit la Secţia ATI COVID a Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa, a anunţat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Nouă pacienţi au decedat vineri în incendiul izbucnit la Secţia ATI COVID a Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa, anunţă Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Potrivit sursei citate, incendiul a fost lichidat.

Întregul spital a fost evacuat, iar toate unităţile sanitare din judeţ au fost pre-alertate pentru preluarea pacienţilor, menţionează IGSU.

Misiunea este în continuare în dinamică.

La faţa locului acţionează zeci de autospeciale din cadrul ISU Constanţa, ISU Călăraşi, ISU Ialomiţa şi ISU Galaţi.

În proximitatea locului desfăşurării intervenţiei a fost instalat un spital mobil pentru triajul pacienţilor.

Autorităţile au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul incendiului izbucnit, vineri, la Secţia ATI a Spitalului de Boli Infecţioase din Constanţa, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Potrivit acestora, o echipă de cercetare se află la faţa locului, investigaţia fiind coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Mai multe persoane au decedat în incendiul de la Spitalul de Boli Infecţioase de la Constanţa, informaţia fiind confirmată şi de Ministerul Sănătăţii.

Prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa, a declarat că, din informaţiile pe care le deţine, patru persoane au decedat în urma incendiului care a izbucnit la Secţia ATI a Spitalului de Boli Infecţioase din Constanţa.

Potrivit acestuia, este vorba despre pacienţi COVID.

Un număr de 113 persoane erau internate vineri dimineaţa la Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa, dintre care zece la ATI, a anunţat MS. ‘Din primele date transmise de către Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, în această dimineaţă se aflau internate în unitatea sanitară un număr de 113 persoane, din care 10 persoane în ATI’, a precizat MS.

Conform sursei citate, toţi pacienţii vor fi transferaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa, la Spitalul de Pneumoftiziologie şi un spital mobil ISU.

Premierul Florin Cîţu i-a solicitat, vineri, şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, să meargă la Constanţa pentru a gestiona operaţiunile desfăşurate în urma incendiului izbucnit la Secţia ATI a Spitalului de Boli Infecţioase.

‘Premierul a fost informat despre incendiul de la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa şi continuă să ţină legătura cu reprezentanţii MAI, Ministerul Sănătăţii şi cei ai Prefecturii Constanţa. În acest moment, este activată o celulă de criză la MAI pentru a coordona intervenţia şi a se asigura că sunt evacuaţi pacienţii şi că sunt locuri pentru ei în alte spitale. Premierul Florin Cîţu i-a solicitat secretarului de stat Raed Arafat să meargă la faţa locului pentru a se asigura ca operaţiunile de acolo se desfăşoară fără probleme’, a informat Guvernul.

Vineri dimineaţa a izbucnit un incendiu la Secţia ATI a Spitalului de Boli Infecţioase din Constanţa, autorităţile activând Planul roşu de intervenţie.

Prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa, a declarat că patru bolnavi cu COVID-19 au murit.

Mai multe persoane au decedat vineri în incendiul de la Spitalul de Boli Infecţioase de la Constanţa.

Informaţia a fost confirmată de Ministerul Sănătăţii.

Prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa, a declarat, vineri, că din informaţiile pe care le deţine patru persoane au decedat în urma incendiului care a izbucnit la Secţia ATI a Spitalului de Boli Infecţioase din Constanţa.

Potrivit acestuia, este vorba despre pacienţi COVID.

Prefectul a precizat că opt pacienţi ai spitalului au fost duşi la Spitalul Militar, circa 40 se află la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Constanţa, care are pregătită şi Secţia ATI, iar ale 40 de locuri cu oxigen sunt disponibile la Spitalul de Pneumologie şi alte două la Secţia ATI a Spitalului Mangalia.

În proximitatea locului desfăşurării intervenţiei se instalează un spital mobil pentru triajul pacienţilor, anunţă IGSU.

Un incendiu a izbucnit, vineri, la Secţia ATI a Spitalului de Boli Infecţioase din Constanţa, autorităţile activând Planul roşu de intervenţie.

La faţa locului acţionează peste 40 de autovehicule de intervenţie din Constanţa, Ialomiţa şi Călăraşi, a precizat prefectul Silviu Coşa.

De asemenea, ISU Galaţi a trimis în sprijin o autospecială pentru transport victime multiple.

Un număr de 113 persoane erau internate vineri dimineaţa la Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa, dintre care zece la ATI, a anunţat Ministerul Sănătăţii.

‘Din primele date transmise de către Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, în această dimineaţă se aflau internate în unitatea sanitară un număr de 113 persoane, din care 10 persoane în ATI’, a precizat MS.

Potrivit sursei citate, toţi pacienţii vor fi transferaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa, la Spitalul de Pneumoftiziologie şi un spital mobil ISU.

'La solicitarea ministrului interimar al Sănătăţii, au fost activate de către DSP Constanţa şi unităţile sanitare din Medgidia şi Mangalia, în caz de nevoie. n acest moment, echipele sunt în misiune de intervenţie', arată MS.

Echipaje de la ISU Călăraşi şi ISU Ialomiţa sunt trimise vineri la Constanţa pentru a ajuta la stingerea incendiului care a izbucnit la Secţia ATI a Spitalului de Boli Infecţioase.

‘În sprijinul forţelor de intervenţie de la faţa locului vor fi trimise de la ISU Călăraşi – 7 ambulanţe SMURD şi o autospecială pentru transport victime multiple, iar de la ISU Ialomiţa se deplasează o ambulanţă SMURD şi o autospecială pentru transport victime multiple’, a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Vineri dimineaţa a izbucnit un incendiu la Secţia ATI a Spitalului de Boli Infecţioase din Constanţa, autorităţile activând Planul roşu de intervenţie.

Potrivit IGSU, incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum.

Se acţionează pentru evacuarea pacienţilor.

Un incendiu a izbucnit, vineri, la secţia ATI a Spitalului de Boli Infecţioase din Constanţa, autorităţile activând Planul roşu de intervenţie.

Potrivit IGSU, incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum.

În prezent, se acţionează pentru evacuarea pacienţilor.

Misiunea este în dinamică.