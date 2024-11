(UPDATE) Cameră/ Voiculescu anunţă că vor sosi în România cantităţi suficiente de Euthyrox şi Siofor: Am semnat ordinele

UPDATE – Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a anunţat luni că vor sosit în curând în România cantităţi suficiente de Euthyrox şi Siofor.

Precizările au fost făcute în contextul în care pe piaţă există un deficit de astfel de medicamente folosite de bolnavii cu afecţiuni tiroidiene şi de cei cu diabet.

‘Euthyrox şi Siofor – am semnat ordine prin care acestea vor sosi în România foarte curând în cantităţi suficiente pentru pacienţii noştri’, a spus Voiculescu.

Anunţul a fost făcut în plenul Camerei, la dezbaterea moţiunii simple pe Sănătate ‘Incompetenţa şi lipsa de asumare ucid! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sănătatea şi viaţa românilor!’, iniţiată de 109 deputaţi PSD.

UPDATE – Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a solicitat, luni, în plen, după finalizarea dezbaterilor la moţiunea simplă împotriva ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, ca ea să fie supusă la vot în această şedinţă şi nu miercuri, cum decisese Biroul permanent, cererea generând mai multe dispute cu reprezentanţii PNL şi USR PLUS.

Preşedintele de şedinţă, deputatul USR PLUS Cristina Prună, a respins cererea liderului deputaţilor PSD şi a închis şedinţa.

‘Aveţi obligaţia de a supune la vot cererea de modificare a programului de lucru, să dăm votul asupra moţiunii. Plenul este suveran. (…) Orice altceva este ilegal’, a spus Simonis.

În replică, liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a anunţat că şedinţa a fost închisă.

‘Din fericire, doamna preşedinte a declarat închisă şedinţa. Solicitarea dumneavoastră este în afara plenului. Faţă de această situaţie nu ne revine decât să mergem acasă’, a transmis Andronache.

Cristina Prună a precizat că a anunţat că dezbaterile au fost finalizate, menţionând că există un program de lucru aprobat.

‘Am spus că dezbaterile au fost finalizate. V-am dat cuvântul pe procedură. Avem un program de lucru care a fost aprobat. Solicitarea dumneavoastră nu are niciun fel de obiect. Am spus că dezbaterile au fost finalizate’, a adăugat Prună.

‘Una este să închei şedinţa şi alta să închei dezbaterile. Şedinţa nu a fost încheiată, am făcut o solicitare. Supune-ţi la vot’, a replicat Simonis.

Liderul deputaţilor USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, a spus, la rândul său, că Biroul permanent a aprobat programul de lucru, iar votul la moţiune a fost stabilit pentru miercuri.

După dispute, Cristina Prună a declarat închisă şedinţa.

Deputaţii au dezbătut luni moţiunea simplă depusă de PSD, urmează ca votul asupra moţiunii să fie dat în şedinţa de miercuri.

UPDATE – O moţiune PSD cu privire la viaţa şi sănătatea românilor este de un cinism patologic, a declarat luni deputatul liberal Cristian Băcanu, care a anunţat că parlamentarii PNL nu votează moţiunea pe Sănătate depusă de PSD.

El a adăugat că deputatul PSD Alexandru Rafila, care a citit moţiunea în plen, nu este convins de propriul demers.

‘De altfel, o moţiune PSD cu privire la viaţa şi sănătatea românilor este de un cinism patologic. Mai devreme venea premierul Ordonanţei 13 să vorbească despre sănătate. (…) Înainte de doamna Pintea l-am avut pe domnul Florian Bodog, trimis de asemenea în judecată de DNA, tot pentru fapte de corupţie. În acelaşi timp, domnului Bodog i-a fost retrasă diploma de doctorat pentru că l-a plagiat. Înainte de domnul Bodog a fost ministru un domn care astăzi este deputat PSD – domnul Patriciu Andrei Achimaş Cadariu. L-aţi reciclat bine, domnilor PSD-işti”, a arătat liberalul la dezbaterea moţiunii pe Sănătate.

Deputatul PNL a adăugat că ‘mai există şi alţi PSD-işti al căror nume este relevant pentru starea sistemului de sănătate’.

‘Mă gândesc la domnul Adrian Streinu Cercel, de asemenea parlamentar PSD. Adrian Streinu Cercel este cel care acum un an de zile afirma cu nonşalanţă că problema virusului COVID-19 este doar un punctişor pe harta Chinei, că e puţin probabil ca acea problemă să ne afecteze pe noi. Între timp au murit în întreaga lume peste 2,4 milioane de oameni, iar în România au murit peste 20.000 de cetăţeni din cauza acestui punctişor. (…) De altfel trebuie spus că domnul Streinu Cercel este cel care a condus Spitalul ‘Matei Balş’ timp de aproape 20 de ani, de altfel a condus până în 28 decembrie 2020, cu o lună înainte de incendiul care v-a determinat pe dumneavoastră, domnilor PSD-işti, să depuneţi moţiunea simplă pe Sănătate. (…) Mă întreb nu PSD este oare vinovat că unora dintre români le este teamă să meargă la spital? Nu PSD-ul ar trebui să fie astăzi în banca acuzaţiilor, şi nu un ministru care nu are nici măcar două luni de la învestire? Doar PSD este vinovat pentru starea în care se află sistemul sanitar românesc’, a susţinut Băcanu.

UPDATE – Deputatul USR PLUS Diana Stoica a declarat, luni, că PSD ‘sfidează inteligenţa poporului român’, prin moţiunea simplă împotriva ministrului Sănătăţii şi doreşte să-l înlăture din funcţie pe Vlad Voiculescu pentru că acesta este ‘singurul care a avut curajul să scoată mizeria de sub preş şi să oprească corupţia din sistemul de sănătate’.

‘În aceste momente, PSD iniţiază o moţiune împotriva ministrului Sănătăţii după doar o lună de mandat. PSD, doamnelor şi domnilor. Să nu uităm cine este acest PSD care sfidează inteligenţa poporului român. Acelaşi PSD care ne-a scos în stradă când au măcelărit legile Justiţiei, este acelaşi PSD care a căpuşat instituţiile publice din România în ultimii 30 de ani, cu rubedenii şi amante. E acelaşi PSD care a dat României 12 miniştri ai Sănătăţii, 12, dintre care ultimii trei sunt anchetaţi penal. Acelaşi PSD care a susţinut în funcţii publice oameni precum Nicolae Bănicioiu care la Colectiv ne spunea că avem de toate, dragi colegi. Vă mai amintiţi de Sorina Pintea? Sorina Pintea, ministrul susţinut de liderul dumneavoastră suprem Dragnea, care e acum anchetată pentru luare de mită’, a afirmat Diana Stoica, la dezbaterea din plen a moţiunii simple.

Ea a mai spus că Voiculescu vrea oameni competenţi la conducerea spitalelor şi un sistem de sănătate fără ‘plicuri şi atenţii’.

‘Astăzi PSD îşi doreşte să-l înlăture pe Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătăţii. De ce? Pentru că ministrul Vlad Voiculescu este singurul care a avut curajul să scoată mizeria de sub preş şi să oprească corupţia din sistemul de sănătate, pentru că Vlad Voiculescu vrea oameni competenţi la conducerea spitalelor şi vrea să scăpăm de plicuri şi atenţii. Ministrul Vlad Voiculescu este cu adevărat un pericol, dar este un pericol real pentru mafia PSD şi pentru toţi cei care vor să fure din sănătate’, a adăugat deputatul USR PLUS.

Diana Stoica a mai susţinut că moţiunea este despre ‘ipocrizia PSD’.

‘Moţiunea pe care o dezbatem astăzi nu este despre Vlad Voiculescu, este despre ipocrizie, despre ipocrizia acestui partid care, în ultimii 30 de ani, nu a făcut nimic pentru sănătatea românilor, despre ipocrizia unui partid care a construit spitale doar pe hârtie. Numai macheta aţi făcut-o în ultimii 30 de ani. În ciuda opoziţiei PSD, ministrul Vlad Voiculescu va face această reformă’ a mai adăugat deputatul USR PLUS.

UPDATE – Deputaţii AUR vor vota moţiunea simplă pe Sănătate iniţiată de PSD şi vor vota orice moţiune împotriva ministrului Vlad Voiculescu, a declarat luni liderul grupului parlamentar al acestui partid de la Camera Deputaţilor, George Simion.

‘Când se urcă scroafa în pom, cine tace nu e om. Asta se întâmplă în zilele noastre, pentru că deja au trecut două săptămâni, avem 21 de morţi şi nu am văzut măsurile, domnule ministru. Ne-aţi promis că veţi lua nişte măsuri cu privire la spitalele din România, unde se plimbă, din păcate, mortul de la unul la altul şi ţara este îngropată. Din păcate, una vorbim şi alta fumăm. Domnule ministru, am văzut că a venit tăticul Cioloş să vă ia apărarea. Din păcate, spitalele în România plimbate de la un ministru la altul sunt instituţii de omorât români şi, din păcate, varianta de buget pe care am citit-o vorbea despre demersuri pentru adoptarea legii vaccinării care va cuprinde obligativitatea vaccinării populaţiei. Parcă nu era obligatorie’, a spus Simion, în cadrul dezbaterilor la moţiunea simplă pe Sănătate din plenul Camerei Deputaţilor.

El a adăugat că AUR va vota moţiunea simplă.

‘Noi vom vota orice moţiune împotriva acestui ministru care refuză să îşi asume responsabilitatea politică şi refuză să ne arate măsurile concrete. Se pare că primim minciuni despre Institutul ‘Cantacuzino’, cum o să se fabrice acolo vaccinuri, primim minciuni despre Euthyrox, care în continuare nu se găseşte în farmacii, medicamente absolut esenţiale. O să le fabricaţi la Galaţi, da? Să vă fie ruşine’, a afirmat Simion.

UPDATE – Deputatul PSD Sorin Grindeanu l-a acuzat luni pe ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, de moartea bărbatului de 51 de ani care, în data de 20 ianuarie, a suferit o arsură gravă prin electrocuţie şi care a fost transferat ‘cu foarte mare’ întârziere la un spital din Belgia.

‘Azi dimineaţă am aflat că un alt român, ars, a murit. Avea 51 de ani, fusese internat cu arsuri grave, după ce s-a electrocutat în ianuarie şi a fost transferat cu foarte mare întârziere în Belgia. În ţară a îndurat un adevărat calvar. (…) Am văzut la televizor toate etapele înfiorătoare ale acestei suferinţe şi sunt convins că milioane de români au simţit aceeaşi revoltă ca şi mine’, a declarat Grindeanu, în plen, la dezbaterea moţiunii simple pe Sănătate depusă de PSD.

El a susţinut că ministrul Voiculescu a făcut ceea ce ştie ‘cel mai bine’, ‘să fugă de răspundere’, anunţând că trimite Corpul de control la spitale, deşi ‘marea problemă rămâne ‘haosul’ deciziei de transfer în Belgia.

‘De aceea, îi spun acum în faţă domnului Vlad Voiculescu: domnule ministru, sunteţi principalul vinovat moral de moartea acestui român. (…) Nouă zile un om ars pe două treimi din corp l-aţi plimbat în toată România. Numai pentru acest caz, domnule Voiculescu trebuie să demisionaţi din funcţie dacă aveţi onoare şi demnitate. Când am anunţat că depunem moţiune împotriva ministrului Sănătăţii, imediat după tragedia de la ‘ Matei Balş’, am văzut cum apare brusc un cor al bocitoarelor al domnului Voiculescu. Refrenul lor trist era: ‘Săracu, ce să facă în 50 de zile”, a spus Sorin Grindeanu.

Camera Deputaţilor a început luni dezbaterea moţiunii simple depuse de PSD împotriva ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu.

Şedinţa este condusă de vicepreşedintele forului legislativ Cristina Prună.

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a afirmat că în sală se află doi europarlamentari şi a solicitat ca aceştia să fie invitaţi să părăsească sala.

După consultări între liderii de grup, Prună a anunţat că europarlamentarii vor asista la şedinţă de la balcon.

Deputaţii PSD au afişat pancarte negre pe care scrie ‘Voiculescu demisia!’.

Moţiunea este citită de deputatul PSD Alexandru Rafila.

Votul urmează să fie dat în şedinţa de plen de miercuri.

PSD a depus, miercurea trecută, moţiunea simplă intitulată ‘Incompetenţa şi lipsa de asumare ucid! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sănătatea şi viaţa românilor’. Deputaţii PSD cer demisia ministrului Voiculescu, susţinând că, în timpul care s-a scurs de la învestirea acestuia, au sesizat ‘atât de multă incoerenţă, lipsă de profesionalism şi de asumare cât nu s-a văzut în ultimii 30 de ani’.

