Ultima zi în care se aplică vechea acciză la motorină

Publicat de Andreea Drilea, 6 aprilie 2026, 10:56

Este ultima zi în care se aplică vechea acciză la motorină.

De mâine intră în vigoare ordonanţa de urgenţă privind reducerea acestei taxe, de la care autorităţile şi şoferii aşteaptă diminuarea preţului la pompă cu măcar 36 de bani.

Însă, deşi măsura a fost adoptată şi anunţată de Guvern încă de vineri, piaţa a reacţionat contrar, cu scumpiri în weekend, ceea ce a dus preţul motorinei standard la niveluri cuprinse, de exemplu, în Bucureşti, între 10 lei şi 29 de bani şi 10 lei şi 51 de bani pentru un litru.

Pentru benzină, executivul nu are niciun plan cu măsuri de ieftinire, dar preţul sortimentului standard pare că s-a stabilizat în jurul valorii de 9 lei şi 18 bani.

