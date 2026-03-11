Tragedie la Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă”: un militar a murit încercând să salveze un câine

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 martie 2026, 07:42

Un tânăr militar a murit aseară, la Baza 86 Aeriene „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă”, pe când încerca să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă

Ministerul Apărării Naţionale anunţă că un pilot militar a decedat ieri, după ce a intervenit pentru salvarea unui câine căzut într-un bazin de apă din incinta Bazei 86 Aeriene „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă”.

Potrivit datelor preliminare, căpitanul Palferenţ Octavian, în vârstă de 30 de ani, pilot militar al Bazei 71 Aeriene „General Emanoil Ionescu”, a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, fiind iniţiate imediat manevrele de prim-ajutor de către personalul bazei, până la sosirea echipajului serviciului de urgenţă.

Din păcate, în pofida eforturilor depuse, viaţa acestuia nu a mai putut fi salvată. Cazul este cercetat de organele judiciare competente, pentru clarificarea tuturor circumstanţelor producerii acestui eveniment. (Rador/ FOTO imagine generată cu AI)