Tragedie la Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă”: un militar a murit încercând să salveze un câine

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 martie 2026, 07:42

Un tânăr militar a murit aseară, la Baza 86 Aeriene „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă”, pe când încerca să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă

Ministerul Apărării Naţionale anunţă că un pilot militar a decedat ieri, după ce a intervenit pentru salvarea unui câine căzut într-un bazin de apă din incinta Bazei 86 Aeriene „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă”.

Potrivit datelor preliminare, căpitanul Palferenţ Octavian, în vârstă de 30 de ani, pilot militar al Bazei 71 Aeriene „General Emanoil Ionescu”, a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, fiind iniţiate imediat manevrele de prim-ajutor de către personalul bazei, până la sosirea echipajului serviciului de urgenţă.

Din păcate, în pofida eforturilor depuse, viaţa acestuia nu a mai putut fi salvată. Cazul este cercetat de organele judiciare competente, pentru clarificarea tuturor circumstanţelor producerii acestui eveniment. (Rador/ FOTO imagine generată cu AI)

Renumitul violonist român Răzvan Stoica va cânta încă 25 de ani pe vioara Stradivarius 1729 „Ex Ernst”, un instrument de patrimoniu universal, estimat la aproximativ 10 milioane de euro
Naţional marți, 10 martie 2026, 11:24

Serialul audio care intră sub acoperire în lumea fraudelor online: Țeapă, Țeapă, Țeapă
Naţional marți, 10 martie 2026, 10:28

Începe Târgul de Carte Gaudeamus Radio România de la Craiova (11 – 15 martie 2026)
Naţional marți, 10 martie 2026, 10:11

Moţiunea simplă iniţiată de senatorii opoziţiei la adresa ministrului investiţiilor şi proiectelor europene a fost respinsă în Senat
Naţional marți, 10 martie 2026, 08:05

Naţional marți, 10 martie 2026, 06:59

Ministerul de Finanţe promite că cel târziu astăzi va fi publicat bugetul pe 2026

Naţional luni, 9 martie 2026, 12:45

273 de cetăţenii români şi din alte state UE au fost evacuaţi cu zboruri ale companiei poloneze LOT

Naţional luni, 9 martie 2026, 11:28

ROBOR la trei luni a urcat astăzi la 5,90%

Naţional luni, 9 martie 2026, 10:59

Românii care acumulează datorii la stat, riscă să apară pe o listă online a restanţierilor

