Starea de alertă, prelungită la Praid pentru încă 30 de zile

Publicat de Andreea Drilea, 8 august 2025, 10:58

Starea de alertă a fost prelungită la Praid pentru încă 30 de zile. Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a luat această decizie ca urmare a situaţiei de urgenţă provocată de inundarea salinei din localitate de către apele pârâului Corund.

În perioada stării de alertă vor fi luate o serie de măsuri, precizează Prefectura Harghita. Între acestea, mobilizarea tuturor resurselor pentru executarea lucrărilor de deviere provizorie a Corundului.

Se va lucra şi la informarea populaţiei din zonă despre evoluţia situaţiei, la interzicerea accesului în zona afectată şi în Canionul de Sare, dar şi acordarea de asistenţă, dacă situaţia o va impune, persoanelor şi gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat.

Prefectura mai precizează că lucrările la sistemul de ţevi prin care va fi deviat provizoriu cursul pârâului Corund vor fi finalizate într-o săptămână, dacă o vor permite condiţiile meteo şi hidrologice. Starea de alertă a fost instituită pentru prima dată la 8 mai, când au început infiltraţiile în subteran, în urma ploilor abundente. Rador/FOTO agerpres.ro