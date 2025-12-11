Secţia de procurori a CSM va verifica acuzaţiile aduse de câţiva magistraţi în materialul jurnalistic marca Recorder

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 decembrie 2025, 16:31

Secţia de procurori a CSM anunţă că va face verificări în legătură cu acuzaţiile aduse de câţiva magistraţi în documentarul Recorder, având o poziţie diferită de judecătorii din Consiliu, care au susţinut că materialul jurnalistic reprezintă o amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti.

Materialul de presă relevă fapte care, dacă ar fi adevărate, ar putea conduce la concluzia că sistemul judiciar – integral sau sectorial – a abdicat de la scopul său legal şi constituţional – se arată în comunicatul procurorilor CSM.

Pe de altă parte, colegii lor judecători susţin că există interese pentru distrugerea încrederii în sistem, acuzând o succesiune temporală a faptelor ce culminează cu materialul Recorder.