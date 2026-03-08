Redimensionare a schemelor de personal ale instituțiilor prefectului

Publicat de Andreea Drilea, 8 martie 2026, 08:44

Ministerul Afacerilor Interne a demarat procedurile privind redimensionarea schemelor de personal ale instituțiilor prefectului, conform ordonanței de urgență a guvernului privind reforma administrației publice, centrale și locale.

La stabilirea numărului maxim de posturi au fost luate în calcul criterii obiective, precum numărul actelor verificate de prefect, numărul primăriilor din fiecare județ, nivelul de dezvoltare locală sau volumul acțiunilor în instanță întreprinse de prefecturi în legătură cu aplicarea legilor proprietății.

În prezent, instituția prefectului numără între 33 și 39 de posturi la nivelul celor 41 de județe și 45 la nivelul capitalei.

Între timp, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu ordonanța de urgență respectivă, pe motiv că aceasta ar contraveni unor articole din legea fundamentală.

Rador