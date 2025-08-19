Rată de promovare de 28,4% la a doua sesiune de Bacalaureat

Foto: examen

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 august 2025, 07:06

Rata de promovare la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat este de 28,4%, informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Mai exact, 7.306 de candidaţi au promovat examenul, conform datelor publicate de către minister, înaintea contestaţiilor.

Ratele de reuşită atât pentru promoţia 2025 (4.508 candidaţi promovaţi), cât şi pentru promoţiile anterioare (2.798 de candidaţi promovaţi) se situează la acelaşi nivel: 28,4%.

Rata de participare a fost de 84,9%. S-au prezentat 25.710 candidaţi din totalul celor 30.279 de candidaţi înscrişi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 69 de candidaţi (aceştia nu vor putea participa la următoarele două sesiuni).

Contestaţiile pot fi depuse/transmise în cursul zilei, până la ora 18:00, inclusiv prin mijloace electronice.

Vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea eventualelor contestaţii sunt programate luni, 18 august, (în intervalul orar 14:00 – 18:00), respectiv în zilele de 19 şi 20 august (informaţii suplimentare în acest sens sunt disponibile pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene).

Candidaţii care contestă rezultatul iniţial al evaluării trebuie să completeze, să semneze şi să depună/transmită prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Rezultatele finale vor fi afişate marţi, 26 august.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5 (cinci), iar media necesară pentru a promova examenul este cel puţin 6 (şase). Rata de promovare este calculată din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.

În funcţie de profil, rata de promovare a fost următoarea:

– 35,6% la profilul teoretic, din 5.821 candidaţi înscrişi;

– 22,6% la profilul tehnologic, din 10.417 candidaţi înscrişi;

– 36,2% la profilul vocaţional, din 2.050 candidaţi înscrişi.

Cele mai mari rate de promovare le-au avut judeţele Caraş-Severin (38,7%), Dolj (37,3%), Olt (37,1%), Alba (34,8%), Vaslui (32,8%), precum şi Sectorul 6 al Capitalei (33,6%). În statistică au fost luaţi în calcul doar candidaţii din promoţia curentă.

Cele mai mici rate de promovare s-au înregistrat în judeţele: Mureş (21,7%), Gorj (22,2%), Sălaj (22,5%), Arad (23,6%).

Comparativ cu sesiunea de acum un an, singurul judeţ în care a crescut rata de promovare este Bistriţa Năsăud (plus 1,7%), în timp ce în Bihor s-a menţinut rata de promovare. În statistică, au fost luaţi în calcul doar candidaţii din promoţia curentă.

Cea mai mare scădere a ratei de promovare s-a înregistrat în Sectorul 4 (o scădere de 22,2%), dar şi în sectoarele 2 şi 3 (o scădere de 11%), precum şi în judeţele Argeş (-12,6%), Călăraşi (- 11,4%), Brăila (-11,2%). (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)