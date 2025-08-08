RAR a lansat pe site-ul propriu o nouă secţiune prin care şoferii pot afla dacă maşinile lor sunt vizate de campanii de rechemare ale producătorilor

Publicat de Andreea Drilea, 8 august 2025, 10:55

RAR subliniază că utilizatorii trebuie să selecteze doar marca vehiculului şi să urmeze instrucţiunile afişate, iar pagina va fi permanent actualizată după identificarea unor noi mărci auto pentru care se anunţă rechemarea.

Reporter: Cezar Manu – În prezent, mai mulţi producători auto de renume desfăşoară campanii de rechemare în service pentru mai multe modele de autoturisme fabricate între 1998 şi 2019, implicând defecţiuni grave la sistemul de airbag, care pot duce la răniri grave sau chiar deces. Registrul Auto Român recomandă tuturor şoferilor să verifice cât mai curând dacă maşina lor este vizită de o astfel de campanie, măsura fiind una dintre cele mai importante acţiuni preventive pentru siguranţa rutieră. Reprezentanţii instituţiei subliniază că reparaţiile pentru remedierea problemelor semnalate în aceste campanii sunt efectuate gratuit şi suportate de producători.

Rador/FOTO arhivă Agepres